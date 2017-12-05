〈南部〉行銷關山原米 8稻農聯手

2017-12-05

〔記者王秀亭／台東報導〕台東縣關山鎮阿美族人擅於種稻，自產自銷戶近年來在行銷上都是單打獨鬥，在關山鎮公所串連下，八戶阿美族稻農、手工藝創作者合作，共同開發「阿米斯關山原米」系列產品，計畫領導人劉美君表示，透過部落群聚計畫，有助凝聚共識、一起為關山阿美族產業動起來。

原本在台北工作，準備開店自己當老闆的呂文龍、劉美君夫妻，為照顧母親，決定返鄉接下母親經營幾十年的部落雜貨店，也當起農夫，種稻賣米，劉美君說，一路跟著丈夫學種稻，嘗試自產自銷，並以母親的名字「阿美」為稻米品牌名稱，多年來都是靠著傳統口碑行銷，「想突破現有模式，卻找不到最佳方法。」

今年在關山鎮公所原文課的連結下，聚集了阿美米、東洋春商號、日出禾作社、待客之稻農產行、紅瓦屋餐坊、愛珠工作室、一化‧手工坊及喜丹卡露手工坊，一起加入「阿米思」關山原米部落群聚計畫，展開一連串的課程及電腦學習，彼此磨合理念與想法。

今年六月前進台北世貿跨出參展的第一步，劉美君表示，八戶成員中有四戶為稻農，但各家的售價、規格不盡相同，一起參展反而形成互打局面，幾經討論，決定共同開發新產品，搶攻伴手禮市場，充滿原味的帆布袋中裝著白米、糙米、胚芽米及黑米，再別上皮雕作品，就是「阿米思」關山原米。

阿米思關山原米推出半年來，已有一百組訂單，考量市場需求，上個月還推出第二款手拿包，比第一代還迷你，劉美君說，阿米思關山原米是集結當地小農、手工藝創作者的心血結晶，代表阿美族人的合作，盼更多人加入，團結力量大。