〈南部〉預算550萬 台東金幣明年加碼

2017-12-05

議會通過 比今年多一倍

〔記者黃明堂／台東報導〕台東縣政府今年以「TTPush踢一下」APP推播訊息，共送出價值兩百多萬元的「台東金幣」，昨天獲縣議會通過明年送金預算五百五十萬元，送出比今年多一倍以上的金幣。

縣議員洪宗楷昨天在審查台東金幣預算時指出，雖然有很多民眾反映台東金幣不好用，但他也坦言：「目前很多人在用」；縣府國際發展及計畫處處長余明勳也表示，台東金幣已成話題，連在麵攤都有人在談金幣。

台東縣政府「TTPush踢一下」在今年初推出，透過主動APP平台推播縣政宣傳、活動訊息給民眾，民眾加入會員答題，有機會獲得數額不等的台東金幣。

十枚台東金幣等值台幣一元，可選擇兌換數百餘種商品，每題有數百或數千個拿金幣機會，目前會員已超過三萬兩千人，幾乎都秒殺，手腳不夠快就搶不到。

國計處在明年度編列了兩筆共五百五十萬元的TTPush預算，準備做為台東金幣的支應經費，比今年的規模成長一倍以上。

執行方式 縣府再協商

余明勳說，今年的台東金幣已經在十一月卅日截止兌換，並且歸零，明年度的執行方式，還必須進行府內各處室協商後定案。

他說，送台東金幣只是吸引民眾閱讀推播訊息的一個誘因，增加民眾對施政的了解，就算有些民眾目的只是要拿金幣，但也只有仔細看過題目內容的人，才有辦法在搶答題中解題。

余明勳強調，金幣消費也有活絡經濟的功效，很多參與的商家藉此開發客人也宣傳產品，所以都要求縣府持續辦理。