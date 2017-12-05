〈南部〉年虧逾750萬 Pbike仍不漲價

2017-12-05

〔記者邱芷柔／屏東報導〕屏東公共自行車Pbike使用量突破百萬人次，明年由高捷公司繼續標下營運權，面對每年虧損逾七百五十萬元，屏縣環保局強調，Pbike以減少碳排放為主要目的，將維持前三十分鐘免費政策，暫無調漲費率計畫。

高捷明年續營運 年底再增2站

Pbike由屏東縣政府委託高雄捷運公司建置，於一○三年十二月啟用，可甲地租乙地還，開放使用信用卡或一卡通，前半小時免費，後續一卡通每三十分鐘十元、信用卡則是每三十分鐘二十元，至今年十月已累計超過一百五十八萬人次使用，目前屏東市區共有三十站營運，年底前將在屏東火車站再增兩站。

縣府環保局長魯台營指出，由於營運成本增加，去年有兩個廠商投標，今年僅高捷投標，經評選後由高捷取得議價資格，年底前簽約。

Pbike由縣府編列預算委外營運管理，盈虧則由縣府負責。審計部指Pbike每年虧損七百五十萬元，縣府應朝「使用者付費」調整。

魯台營強調，Pbike的收入包括民眾租借及廣告收益，不足的部分則由空污基金支應，尤其學生通學、民眾通勤佔了一半以上的使用量，縣府秉持公共服務及空污防治的初衷，不會縮減Pbike優惠。

除了Pbike外，近年也有越來越多共享單車業者到屏東探路，身為台鐵西部幹線起始站的潮州火車站，成為設置熱點，潮州鎮公所也從一○三年起陸續向中央、縣府爭取自行車相關建設。

潮州擬跟進 最快明年三月上路

環保局表示，針對潮州鎮的公共自行車設置，目前有兩個計畫，一個是在潮州做Pbike的延伸，由縣府公開招標並補助，另一個計畫則是引入共享單車，縣府不另外補助經費，由業者自行營運；縣府將針對兩項計畫進行評估，最快明年三月潮州就有公共自行車可使用。