〈台北都會〉友善店家服務圖示 柯促統一推廣

2017-12-05

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市政府昨舉行亮點精進獎表揚記者會，市長柯文哲出席致詞時，談到目前北市府商業處結合Google Map，建置台北友善店家官網，並透過十五種圖示（icon）顯示所提供的友善服務，柯笑稱有些圖示他還認不出來，但他認為市府各局處應該把這些圖示統一化，讓大家都知道。

北市府鼓勵北市商圈以創意和執行力點亮台北市城市品牌，今年度共有廿六個商圈產業提案，經專家學者討論，選出七個商圈獲得亮點精進獎，包含女子美容商業同業公會「新浪×浪返」髮型秀，融合海洋與世大運特色；天母商圈發展協會搭配萬聖節，舉辦「天母搞什麼鬼」，超過廿萬人次參與；台北市文昌家具街發展促進會首度舉行辦公椅競速比賽，展現家具街不一樣的活力面；承德汽車商圈發展促進會辦理週末嘉年華，讓消費者親身體驗友善服務。

重南書街促進會與「無奈熊」合作，以萌經濟打造舊城新故事；溫泉發展協會延續浴衣節概念，透過創意浴衣設計比賽，塑造北投浴衣觀光文化形象；西門徒步街區發展促進會辦理Cosplay大賽，展現西門町的年輕與熱情。

昨在光點華山電影館舉行表揚記者會。柯文哲致詞時指出，商圈首先要「在地化」，也就是結合在地力量，展現在地特色；再來是「國際化」，不僅要吸引台北市民、台灣人民，更要吸引國際觀光客；第三是「產業化」，要賺到錢才算，沒賺到錢都是講假的。

談到商業處建置台北友善店家網站，以十五種圖示（icon）顯示所提供的友善服務，例如外語服務、免費WiFi、廁所等，現已有四百廿七處友善店家與場館，柯致詞最後表示肯定這種做法，市府各局處應該把這些圖示統一化，約定成俗久了，大家就都知道。