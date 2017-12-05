〈台北都會〉境外污染 今上半天空品拉橘色警報

2017-12-05

敏感族群外出 記得戴口罩

〔記者周彥妤／台北報導〕近來空氣品質不理想，台北市環境保護局表示，北市昨晚直接受境外污染影響，細懸浮微粒（PM2.5）濃度自昨晚起開始攀升，入夜後濃度最高，五日凌晨至上午，空品可能達到對「敏感族群」不健康的橘色等級。醫師提醒，若是敏感族群又非得外出，務必配戴口罩做好個人防護。

近來空品堪憂，上月廿九日，全台受空污籠罩，大白天北市一片霧濛濛，當天下午六時，「空氣品質指標（AQI）」更測得對「所有族群」不健康的紅色等級（AQI〉150），環保局指因空氣擴散條件不佳，中部以北又出現以境內污染物為主的霾害所致。

環保局表示，根據氣象及空氣品質模式，自昨天傍晚起，新一波東北季風增強，夾帶中國沿岸污染物南下，由於此波東北季風較乾，帶來水氣不多，推測北市昨晚會直接受境外污染影響，PM2.5濃度自昨晚開始攀升，入夜後濃度最高，五日凌晨至上午，空品指標有機會到達對「敏感族群」不健康的橘色等級（AQI〉100），直到五日上午後濃度才會逐漸降低。

環保局表示，屆時將依「台北市空氣品質惡化防制措施」的預警二級管制要領啟動應變措施，包含通報北市府教育局、衛生局及社會局等單位應變、通報前廿大營建工地與工廠執行街道洗掃作業、加強高污染車輛稽查作業等減排事宜，並持續監控空氣品質狀況。

書田診所家醫科醫師康宏銘說，空污可能造成打噴嚏、流鼻涕等呼吸道過敏問題，亦可能會眼睛癢，甚至也有誘發氣喘、心肌梗塞的風險，有心血管疾病患者要當心；若要防範，最簡單就是出門戴口罩，甚或是減少外出。