〈台北都會〉居家醫療升級行動醫療 診查設備到府

2017-12-05

以眼科、牙科及皮膚科為主

〔記者周彥妤／台北報導〕台北市衛生局日前指出，二○二一年北市六十五歲以上人口比將破兩成，等同每五人就有一位老年人，正式從「高齡社會」邁入「超高齡社會」。為因應超高齡社會，北市聯合醫院擬定將現行的「居家醫療」升級為「行動醫療」，擴大服務觸角，除了「醫生到你家」外，更以「一卡皮箱」帶著簡易行動檢查設備診查，以眼科、牙科及皮膚科為重點診查科別，北市近十萬名中重度障礙者有望受惠，預計明年上路。

聯醫總院長黃勝堅說，聯醫自去年三月開始啟動居家醫療，由於以看診開藥為主，若未借助檢查設備，加上病人需求日益增加，醫生判斷病況的憑藉十分有限。隨著醫療科技持續進步，簡易檢查設備可以裝進皮箱帶著走，為擴大服務能量，故而提出該計畫。

至於計畫的重點科別，聯醫副總院長翁林仲表示，目前鎖定眼科、牙科及皮膚科。他解釋，高齡者患有糖尿病不在少數，可能引起眼睛病變；牙齒好壞，不僅是外觀問題，更會影響營養攝取；老年人若成天待在同一空間，加上氣候多半濕熱，易引發皮膚病，造成不適，影響生活品質。

黃勝堅說，人口快速老化，失能的人愈來愈多，當家中一個人生病，影響家庭原有步調，甚至成為家累，醫療問題就可能變成社會問題。他說，計畫初衷不外乎盼望拋磚引玉，但現在醫病關係緊張，不少人會認為此舉是「蹚渾水」，因此成敗的一大關鍵是，醫生是否願意走出去，病人是否願意敞開大門。

他不諱言，有些醫生會權衡看診人數，認為同樣一個下午，到病患家中看診可能只看兩人，在診所最多可以看四、五十人；有些家屬、病患忐忑不安，半信半疑，寧願到處去各大醫學中心看診拿藥。

黃勝堅解釋，醫師到府看診，其角色就如扮演地方守護神的「土地公」，或像致力於社區里鄰服務的「里長」。早年鄉下小鎮，當地都有一位社區醫生，帶著皮箱至病患家中看診，失傳近五十年，殊為可惜。

將嘉惠近十萬名中重度障礙者

聯醫表示，「行動醫療」計畫，北市符合中重度障礙者的適用人口至少有六萬至十萬，將側重全面備妥行動檢查設備，預計支出八百萬至一千萬元經費，若經費不足市長允諾全力支持。