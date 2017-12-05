〈台北都會〉老街地磚3年毀損 林口擬改鋪柏油

2017-12-05

不耐車輛輾壓 改採水泥修繕

〔記者葉冠妤／新北報導〕林口老街的地磚去留問題，讓地方民眾傷腦筋！林口區中正路老街一帶，是林口最早發跡的商業中心，民國九十二年規劃「中正路藝術商圈」，鋪設地磚打造老街意象，民國一○三年又斥資約兩千萬元重換新磚，但車輛頻繁壓損地磚，民眾抱怨「騎車彷彿參加越野賽」，建議改回柏油路面。區公所表示，現在施工的觀感不佳，柏油路的動工時程仍待評估。

林口區長朱思戎表示，在民國九十二年的鄉公所時期，中正路、中原街至林口路就鋪設地磚，長約一公里左右，三年前又花費兩千萬元為老街地磚換新裝，但因沿途有商家、市場，不但貨車進出頻繁，機車、汽車也多，長期輾壓後造成地磚毀損率高，由於地磚修復期長，公所近年乾脆改採快乾水泥修繕。

十多年來，凹凸不平的地磚引發民怨，機車、自行車騎士批評行車猶如參加越野賽，雨天驚險不已，周邊住戶、商家怨聲載道，抱怨車輛行經地磚發出的噪音聲響，不堪其擾。

已花2千萬更新 公所憂觀感不佳

朱思戎說，公所估計重新鋪回柏油路面約需九百萬元，由於三年前才花了兩千萬元更新地磚，短時間內要全部打掉重練，可能引起民眾觀感不佳，公所的立場雖然贊成改回柏油路面，但施工時程仍要評估。

西林里里長王國華感嘆說，當初鋪設地磚是為了營造老街氛圍、帶動觀光，雖然改回柏油路比較平坦，但也失了特色，請相關單位再審慎考慮。