〈台北都會〉捨逾40閒置建築不用 市府蓋新大樓

2017-12-05

〔記者鍾泓良／台北報導〕北市府預計在中山區透過公辦都更方式再新闢辦公大樓作為都更處本部，然而根據統計，北市府大型辦公大樓至少有六處，更有超過四十棟的閒置及低度利用建築，為何不先活化利用成辦公室。財政局解釋，這些閒置建築物大多非常老舊，若要維修，成本高到不如直接拆除重建，同時樓地板也較小，不適合作為公署使用。財政局日前已上網公告各地區的閒置建築物，預計結合地區想法再重新利用。

北市府目前共有五棟大型辦公場所，包括集結大部分市政單位的市府路市政大樓，府外辦公室還有萬華雙子星的市府第二行政中心、南京東路三段的都發局中區辦公室、松德路的松德辦公室大樓，及捷運雙連站旁的捷運行政大樓。另外，北市府在籌備世大運時，也有在小巨蛋設置世大運籌委會辦公室。

財政局：維修費太高 不划算

根據財政局統計，市有公用堪用閒置建物共有卅八棟，低度利用建物共七棟，而至於為何不使用，而須另闢辦公室。財政局說明，財政局列管各局處閒置建物，多為老舊窳陋、小面積辦公空間，府內機關評估暫無法利用，或經評估維修成本與拆除重建差不多。

財政局補充，雖然這些閒置建物未必能當作市府辦公室使用，但透過資產活化小組，也會考慮將閒置空間做短期再利用。