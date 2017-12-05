〈台北都會〉都更處新總部 公辦都更挨轟玩假的

2017-12-05

未納私有地 市府︰要你情我願

〔記者郭安家／台北報導〕北市府編列五．三億元預算，打算將中山區中山北路、長春路附近的公有地，以公辦都更形式闢建新合署辦公大樓，成為都市更新處新總部，市府強調，該都更案要改善私有老舊建築防災強度、活化公有地，但經議員調查發現，該公辦都更案根本未納入私有地，居民不滿北市府公辦都更都是屁！市議員洪健益質疑，公辦都更玩假的，該處要做都更處新總部，但市府無法推公辦都更，格外諷刺。

都發局今年十一月公布「台北市公辦都市更新實施辦法」都更類型，包括「全程型」大區塊公辦都更，如八加二旗艦基地，包括產業轉型、都更防災區、古蹟保存等，但列舉案例未匡列市府合署大樓。此外還有「半程型」民辦都更窒礙難行案例、「諮詢輔導型」輔導海砂屋等災損建物都更重建，及依據「都更條例」第卅六條委由市府代拆的都更案。

市長柯文哲日前赴議會民進黨團遊說明年選舉年市府優先預算，根據市府給議員相關說帖，市府還稱該處為「公辦都更」以爭取預算，該都更案位於中山北路、長春路交叉口附近，捷運局總部及中山運動中心旁，公有地面積四四一．○四坪、私有地一五四坪，土地使用分區屬於住四、容積率三○○％、建蔽率五十％、容積率廿八．七％。

矛盾的是，民進黨市議員洪健益調閱資料發現，都發局回函說明，該都更案要改善私有老舊建築防災強度、活化公有地，該處要建地上十五層、地下三層的大樓，而該處私有地主廿二人，只有四人簽都更意向同意書，其他不同意戶直指市府未談條件就要居民簽都更意向同意書，都更處最後就將同意戶劃出都更範圍、公有地自己推都更。都更處長方定安解釋說，都更是要你情我願，都更處很希望納入私有地都更，但人家不願意也不能強求，要尊重民眾意見，不能強迫。

民眾不滿未揭露資訊 不敢參加

但記者實際走訪現場，北市府公有地已改闢為停車場，而私有地房舍老舊，一位地主表示，他們願意參加公辦都更，但北市府並未向民眾揭露未來的條件、權益分配，因此他們不敢簽字參加都更；另一位地主也說，他們希望都更，但是北市府官員談到的都更條件無法一坪換一坪，理由是居民要一起負擔該合署大樓的托嬰中心公共空間。

至於為何北市府有大量閒置捷運聯開商辦大樓不用做辦公空間？方定安則表示，如用聯開商辦，會導致都更處拆成很多小單位各處四散，都發局五、六、七科住宅部門與都更處合在一起是未來趨勢。

議員質疑市府本來就不願合建

洪健益表示，都發局住宅相關科室位於南門市場，地方不夠大，確實會導致協調困擾；但北市府假公辦都更，卻讓民間無法參與、一同主導都更，只想要自己方便，導致公辦都更案缺乏公益性，格外諷刺。他質疑市府打從一開始就不願和一旁的私有地合建，卻用公辦都更混淆視聽。

目前都發局都市測量科、住宅企劃科、住宅工程科、住宅服務科、資訊室、都更處原本在南門市場九樓，日前都搬至南京東路三段捷運聯開宏盛國際金融中心。未來都更處與都發局住宅企劃科、住宅工程科、住宅服務科將搬至新合署大樓；都更處表示，新大樓將自地自建，屬純辦公室，未來不會有托嬰中心。