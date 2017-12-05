〈台北都會〉垃圾減量有成 新北議員籲專用袋降價

2017-12-05

〔記者何玉華／新北報導〕新北市議會昨審查環保局歲入預算，多位議員認為，垃圾減量已有成效，應將減少的垃圾處理成本回饋民眾，調降垃圾專用袋的售價；環保局長劉和然表示，近年因臨時人員轉正職人員，人事成本增加，須待今年決算報告出爐、精算操作維護等成本後，才能確定有無調降的空間。

指每日剩1360噸 應有調降空間

環保局統計，新北市實施垃圾費隨袋徵收後，民眾的垃圾分類更落實，全市垃圾量已由九十七年的每日二四九七公噸，一○五年只剩下每日一三六○公噸，垃圾減量效益高達四十六％，民眾的垃圾費負擔也大幅降低，每人每年平均花費在垃圾專用袋的費用約一百四十六元。

新北市的垃圾處理成本每公升○．四元，高於台北市的○．三六元，家戶經常使用的五公升規格袋子，新北市每個售價兩元、台北市是一．八元；市議員何博文昨在二讀大會審查隨袋徵收的垃圾清除處理費時指出，環保局曾承諾，如每日垃圾噸數降到一千三百公噸，就可以討論調降垃圾處理費，目前每天處理量約一三六○噸，應有調降空間。

何博文指出，在一○五年決算報告中，廢棄物清理費實際收入五億六千多萬元，較原先編列的預算增加兩千多萬元，這是因為專用垃圾袋的販賣收入增加；他強調，使用垃圾專用袋是希望垃圾分類、減量，減量之後也希望減輕民眾負擔，但今年的預算仍編列五億七千兩百多萬元，市庫增加收入，民眾卻沒有受惠，他要求刪除歲入收入一億元。

市議員許昭興也附議刪減動議，她說，劉和然曾允諾，只要回收達到一定標準，垃圾袋可以降價，目前一三六○噸與一千三百噸只差一點，贊成刪減，朝垃圾再減量的目標前進。

環局：須考量人工、維護等成本

劉和然表示，垃圾量下降看似處理成本降低，但近年臨時人員轉正職的人數多，人事成本增加不少，垃圾專用袋的費用必須考量管理、人工、未來復育及操作維護成本等。最後因大會對刪減動議沒有共識，會議主席陳文治裁示延後討論。