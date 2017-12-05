〈北部〉瑞智學堂結業 長者捨不得畢業

2017-12-05

〔記者花孟璟／花蓮報導〕門諾基金會九月起在吉安鄉針對輕度失智的老人，開辦瑞智學堂，昨天結業，共有一百一十人次老人參與服務，參加的黃阿嬤已七十歲「捨不得畢業」，她說，自己要照顧失智的先生，這幾年開始健忘、煮飯會忘記關瓦斯，照顧工作會壓力很大，能來學堂上課很開心！

瑞智學堂結業式上，參加的爺爺奶奶們想到課程要結束了，都很捨不得，現場每一位學員還拿到一份相簿照片，讓老人家帶回去做紀念。七十歲的黃阿嬤說，她和失智症的先生一起參加課程，上課的時候很開心，玩遊戲做腦力激盪、訓練記憶力，很期待報名明年課程。

承辦瑞智學堂的門諾基金會組長陳靜惠說，初期失智症患者多半身體健康，活動力也不錯，但因認知功能障礙，造成照顧者很大的心理負擔，包括日夜顛倒，夜間不睡覺、擔心錢財被偷、打人或罵人，或是一出門就走失，最近媒體常見到老人一出門就走失需要協尋，其實都是初期失智症狀。

她說，現在六十五歲以上老人失智症愈來愈普遍，老人家這些「怪異」行為需要家人、社會理解、包容，才能進而提供符合需求的服務。

也因此，基金會明年度仍將持續開辦瑞智學堂，讓輕度的失智症患者及照顧者來參加，減緩退化症狀的進程及速度。如家中有輕度知能障礙、失智症且持續就醫，但還具有獨自參加團體活動，且可持續一個半小時以上者，符合資格的阿公阿嬤均可報名，且課程完全免費，每梯次課程共有十二堂課，明年度課程可洽電話03-8338009分機232，陳組長。