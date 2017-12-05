〈北部〉大農大富平地森林楓紅 中旬最美

2017-12-05

〔記者花孟璟／花蓮報導〕終於有冬天來的感覺！氣溫下降，花蓮平地森林園區也楓紅了，連日來吸引熟門熟路的遊客造訪，林務局花蓮林管處預計本月廿四日舉辦賞楓騎單車活動，剛開放報名已被秒殺一空，雖然如此，遊客即日起還是可以自己安排時間、自備野餐，到平地園區體驗一趟充滿繽紛色彩的自然旅行。

面積廣達一千多公頃的大農大富平地森林園區，原本是大片的榨糖白甘蔗田，至二○○二年花蓮糖廠停工，讓昔日甘蔗田改為造林種樹，歷經十餘年蔚然成林，園區光是自行車道就有十三公里長，曲曲折折繞行在各色樹林之間，四季都有不同景色。

秋冬是賞楓季節，平地森林園區南環道附近也有一處楓紅自行車道，位於「彩虹釣竿橋」東南側，最近楓葉開始轉黃、紅色，吸引許多遊客前來賞楓，有全家大小出動，還有情侶檔取景拍照，為彼此留下難忘的畫面，旅客走在森林自行車道上、踩著厚厚一層落葉地毯，會聽見屬於秋天的沙沙聲響，抬頭看就有楓葉景致，住花蓮市的遊客張先生說：「不用去奧萬大啦，花蓮就可以賞楓了。」

林務局花蓮林區管理處表示，預計本月廿四日舉辦「賞楓騎趣、大地足跡、森林野餐」活動，活動收費二百八十元，活動才剛開放報名不久，僅有六十個名額就被報名一空，相當熱門。

林務局花蓮林管處表示，每年平森園區楓紅的季節是從十二月初開始，約十二月下旬楓紅最漂亮，持續到耶誕節假期，建議沒有報名的遊客可直接搭乘太魯閣客運的「台灣好行303線」綠能公車直達園區遊客中心，接著騎單車漫遊自行車道楓葉，自備餐點一樣也能品嘗森林裡的午餐；而森林裡也藏了許多鳥類、小動物，遊客還能自備望遠鏡做鳥類等自然觀察，傾聽大自然的聲音。