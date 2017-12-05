〈北部〉平交道傳死亡事故 宜縣議員促鐵路高架

2017-12-05

陳金德：會向行政院長爭取

〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕宜蘭市上週末發生機車撞火車意外，造成兩死，平交道安全再度引起重視。宜蘭縣議員林岳賢等人紛紛為鐵路高架請命，批評鐵路高架講了十年，還在原地打轉。宜蘭縣代理縣長陳金德說，行政院長與部會首長，這週會到宜蘭訪視，他會向院長報告並積極爭取，研究出妥適方案。

宜蘭縣黑色週末假日，連兩天奪走四條年輕生命；繼上週六晚上機車撞火車造成兩死，前天週日晚上，也發生重機與客運車禍，兩名騎士身亡。上週六那起車禍有關平交道安全問題，鐵路高架議題昨在議會引起議員們關切，要求陳金德代理縣長正視。

縣議員林岳賢說，新生平交道的意外，就是因為鐵路沒有高架才會發生，鐵路高架已經規劃十年，還在原地打轉完全沒有進展，陳金德代理縣長與行政院長賴清德有很好的夥伴關係，代理任期只剩下一年多時間，希望能幫縣民，將鐵路高架爭取列入鐵路軌道運輸工程計畫。

鐵路高架所需預算約四百九十一億、北宜直鐵四百七十六億；縣府原本提案是綁在一起，希望一併執行才能整合規劃，但未獲行政院列入前瞻計畫。議員黃建勇表示，鐵路把宜蘭切割成東、西兩邊，影響地方發展，也常發生事故造成死傷，鐵路高架對宜蘭很重要，應與北宜直鐵脫鉤，讓鐵路高架先做。

議員林志鴻指出，宜蘭縣有二十三處平交道，一年有多少人闖越，造成多少生命財產損失，長輩騎著電動車經過平交道有多危險？「縣長，你知道嗎？」鐵路高架就沒有這些問題。縣議員林錫明也詢問陳金德，到底什麼時候可以完成鐵路高架？

陳金德說，這次的前瞻建設，各縣市軌道運輸是重點，鐵路高架和北宜直線鐵路未能納入，真的很可惜，這兩項建設經費龐大，要持續不斷爭取，就像當初爭取雪隧一樣，北宜直鐵從南港到頭城有經過水源區，環評比較需時間，鐵路高架相對單純，有經費就可以做，行政院長最近就會到宜蘭訪視，他會向院長報告與爭取宜蘭縣各項重大建設。