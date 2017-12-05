〈北部〉照顧寄養兒10年 陳逢林、張芷臻夫婦說值得

2017-12-05

〔記者蔡彰盛、蔡孟尚／綜合報導〕寄養家庭是許多孩子生命中的避風港，為感謝寄養家庭長期照顧寄養兒少，新竹市政府昨天舉行感恩餐會，市長林智堅與寄養家庭父母及寄養兒少一起共餐話家常，其中陳逢林與張芷臻夫婦照顧發展遲緩兒等寄養兒少長達十年，無私奉獻令人感佩！

陳逢林與張芷臻十年來先後照顧過十個零到二歲的寄養孩子，夫婦倆印象最深刻的是二歲的發展遲緩兒花花（化名），她因吞嚥不易，需要吃軟質食物，在夫婦倆細心照顧二年下，花花九月已可以就讀一般幼兒園，雖然仍需要指導員一對一從旁協助，但邁入新的學習里程碑，夫婦倆欣慰不已。

張芷臻說，自己的兩個女兒已經長大，秉持想要回饋社會的心，加入寄養家庭行列，十年來感受到寄養孩子的身世讓人心疼，他們因為在照顧疏忽、不安全的環境中成長，容易情緒不安，生理發展也與其他孩子不同，但是看著他們一天天進步，覺得「一切都值得了」。

竹市府社會處長陳雪慧表示，新竹縣、市目前共有五十三戶寄養家庭，新竹市兒少保護個案有卅二名安置於寄養家庭，其中監護兒少共廿六名，有十一名為六歲以下，目前有八名安置於寄養家庭，也期待更多家庭加入寄養家庭行列。

昨天的感恩餐會共有八十名寄養父母及寄養兒少參與，寄養兒少們親手製作披薩，烘焙送給「市長爸爸」，林智堅也與孩子一同手做鳳梨酥，充滿溫馨的歡笑聲。

此外，來自越南的項珍姑嫁到新竹縣十六年，向婆婆學會製作紅糟鴨、鹹豬肉等客家美食的好手藝，和先生黃輝國在北埔鄉開了三間店，全家人一起努力傳承客家好味道，獲選新竹縣模範新住民家庭，九日將接受表揚。