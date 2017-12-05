〈北部〉81位不老達人 免費授課傳技藝

2017-12-05

〔記者陳昀／桃園報導〕六十二歲退休幼兒園教師吳素珠，運用紙黏土與生活中不要的小東西，創作出成本不用百元卻精緻的袖珍模型，打造栩栩如生的蛋糕店、鮮魚攤、樹屋等，市府社會局當起「人力銀行」，甄選八十一名與吳素珠相同，分別身懷絕技的「不老達人」，將媒合到各單位授課當老師，昨天由市長鄭文燦授證。

吳素珠過去在幼兒園觀摩其他教師教孩子捏麵，結果看出興趣來，八年前退休後開始鑽研袖珍藝術創作，不僅作品精美，她更利用生活中用不到的小東西，像是舊手機殼、菜瓜布、葡萄梗等進行創作，常常一坐下來就停不下手，一天花了五、六個小時創作。

六十四歲的鄧忠金曾是補習班老師，發現現代孩子花太多時間在課業上，因此將唾手可得的資源回收物品，打造成古早味童玩，希望讓孩子們過得開心點。

社會局指出，今年首次選拔八十一名「不老達人」，分為民俗技藝、健康運動、生活記憶、各國語文與特殊技藝五類，這些長者個個身懷絕藝，像是編織、氣球、運動、手工藝等樣樣行。

市府一樓穿堂 即起靜態展覽

社會局表示，未來會媒合他們到社區、關懷據點、安養機構或學校等單位免費授課，傳授技藝長才，由市府補貼車馬費，如此也能鼓勵長者走入人群、樂在生活。

社會局長古梓龍表示，即日起至七日，市府一樓穿堂舉辦靜態展覽，呈現不老達人的作品，每天上、下午也會安排三場以上的「ＤＩＹ達人教室」，展現「銀髮新勢力」，推動銀髮族群人力資源再運用。