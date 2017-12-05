〈北部〉口述記憶影像 重回二戰紙廠現場

2017-12-05

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭縣文化局選在中興文創園區，舉辦「映像節 2017Parallax」，由藝術創作者劉玗以紙廠遺構為題材，配上二戰時空襲倖存者林百連等人的口述畫面，讓民眾透過影像，走入紙廠時空隧道。

劉玗的作品利用中興紙廠卅六號倉庫及園區空間為背景，在影像中融入林百連等紙廠老員工歷史口述畫面，重現紙廠新舊空間的記憶。八十八歲林百連是作品的主角，民國三十四年間二戰後期，盟軍轟炸宜蘭，當年任職紙廠的林百連，就是轟炸的目擊者之一。

88歲倖存者 盼立碑紀念老員工

戰後，雖然紙廠經過修復，但對於當年，林百連記憶猶新。他說，轟炸當時，他正在倉庫工作，只聽到「咻」一聲沒多久就發生爆炸，不少同事當場慘死，現在回想，內心仍感到傷痛。中興紙廠停業後，倉庫磚牆剝落、屋頂破損，林百連感慨，他現在還站在這裡，是老員工給他的使命，希望文化單位能立碑紀念老員工，為紙廠歷史留下見證。

「這裡不是廢墟，是我們永遠的家。」大二結文化基金會董事長林奠鴻說，中興紙廠是五結鄉二結、四結地區多數居民工作的地方，也是他們的家，現在破敗景象讓老員工無限唏噓，中興文創園區應有個區域是屬於紙廠，讓紙文化的生命可以延續，成為「紙的博物館」。

宜縣文化局副局長趙傳敏說，文化局會爭取文化部再造歷史現場計畫，不會讓紙的記憶被抹滅。劉玗作品即日起，在中興文創園區卅六號倉庫展出至十日止，每天十一點至下午三點開放民眾參與「探險區」導覽。