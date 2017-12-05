〈北部〉豆子埔溪步道 竹北市代盼延伸

2017-12-05

〔記者廖雪茹／竹北報導〕流經新竹縣竹北市中心的豆子埔溪，從光明一路到縣政二路沿線有規劃人行道，提供市區居民散步的去處；樹黨竹北市民代表許育綸建議將步道延伸到嘉勤北路，以形成更完整的溪畔休閒空間，也可串連豆子埔溪源頭到出海口。

竹縣府無預算 擬爭取中央補助

縣府工務處水利科表示，豆子埔溪為竹北市重要的區域排水，縣府每年編列兩百萬元經費整理，包括除草、清理河床淤泥、溪岸植栽綠美化等；但礙於財政拮据，目前並無延伸步道的預算，後續可再會同竹北市公所現勘，研議豆子埔溪整體改善計畫，向中央爭取補助經費。

許育綸表示，豆子埔溪從光明一路到縣政二路的溪段兩側，已闢建溪畔人行步道及文平路人行道，提供市民重要的休憩去處，也營造光明美食商圈的河岸景點；再往上游，從縣政二路到嘉勤北路，沿線也是商家林立、人口稠密，縣府和竹北市公所只要攜手合作，透過清除雜草、利用堤頂、整理空地、架設棧橋等方式，即可延伸步道約○．七五公里長。

許育綸說，豆子埔溪發源於犁頭山，到出海口全長約十一公里，目前除了縣政二路到嘉勤北路尚無路可通外，沿線都有道路、步道和公園等可以串連；未來上述路段若是打通，配合交通標誌、標線等安全措施，也可作為自行車暢遊竹北的選擇路線之一。

此外，竹北市縣政九路翰林橋下，有一個傾倒的配電箱，機殼鏽蝕，電線暴露在豆子埔溪步道上，民眾擔心恐有漏電之虞；豆子埔溪管理單位︱縣府工務處水利科允諾，會儘速派員修復，以維護安全。