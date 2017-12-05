〈北部〉桃園中醫助孕補助 逾1成5成功受孕

2017-12-05

72名接受養胎 41人順利生產

〔記者陳昀、李容萍／桃園報導〕市府衛生局今年三月起推動首創的「中醫助孕養胎調理」，與全市四十家中醫診所合作，提供設籍桃園市的已婚女性進行中醫「孕前助孕」及「孕期養胎」調理補助。至今完成助孕療程的二五八人中，有四十人懷孕；七十二名養胎個案，已四十一人順利生產。

衛生局健康促進科科長葉潔瑩表示，這項計畫分為「孕前助孕」及「孕期養胎」二項調理服務，僅限桃園市已婚女性申請，尚未生育者，每人每年提供二次「孕前助孕」調理；已懷孕女性則每人每胎提供二次「孕期養胎」調理，每次調理價格約一千二百元，都由市府補助。

葉潔瑩說，「中醫助孕養胎調理」服務有診察醫療諮詢、體質分析辨別、衛教及飲食指導、穴位保健、中藥調理五項，符合資格即可向衛生局提出申請，也可透過「桃園網路ｅ指通」線上申請，審核通過後就可到合約醫療院所接受診療。

廿七歲孕婦周怡庭說，她婚前經期不順，一直擔心影響受孕，三月申請「助孕」沒多久就成功懷孕。已成功生下寶寶的張小姐說，她孕期常出現孕吐、腰痠、水腫、抽筋、失眠等症狀，嚴重影響生活，接受「養胎」調理後，不適症狀好轉。

另外，參與計畫的中醫師李敏惠分享曾協助五十歲婦人小華（化名）如願生子案例，李敏惠指出，小華年近四十才結婚，先生又是一脈單傳的獨子，兩人因為壓力大，多次做人工受孕都失敗，透過中醫舒緩壓力、補腎等，終於在她五十歲時成功懷孕。