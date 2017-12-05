〈北部〉桃醫引進達文西機械手臂 微創手術利器

2017-12-05

〔記者陳昀／桃園報導〕衛福部立桃園醫院昨天慶祝創院卅八週年，並宣佈啟用斥資一億餘元購置的「達文西機械手臂」；市長鄭文燦也代表市府送上大禮，要將桃園醫院新屋分院旁、市府擁有的七百坪交通用地，無償提供給新屋分院擴建醫療大樓。

鄭文燦表示，桃園醫院服務地方卅八年，持續提升醫療設備及服務，像是添購正子電腦斷層攝影儀器、心導管設備，且提供廿四小時小兒科急診服務，也是重度病症急救責任醫院。

新屋分院擴建 市府供700坪用地

他說，桃園醫院配合市府推動「醫療小管家」政策，結合社區照顧，給市民良好醫療服務，市府將無償提供新屋分院旁面積約七百坪的交通用地，並協助土地變更，提供給新屋分院做為擴建醫療大樓及長照中心使用，提高地方醫療能量。

衛福部桃園醫院副院長暨新屋分院院長王偉傑表示，新屋分院的就診人次每年成長約二、三成，門診中心、病房已漸顯不足，且因地區屬性，患者以老年人居多，院方正規劃增設長照中心。

王偉傑說，院方預計在新屋分院旁佔地約七百坪的停車場擴建醫療大樓及長照中心，在市府協助下，預計明年完成變更地目，最快二○二一年新大樓就能落成啟用。

另外，桃園醫院院長鄭舜平指出，達文西機械手臂是微創手術的極致，不但精準度高，可應用於泌尿科、婦產科、胸腔外科、心臟外科、大腸直腸外科等領域，且傷口小、出血量少，復元天數也能減少，未來主要會用於急重症的治療，但需自費。

鄭舜平說，桃園醫院是第一家引進達文西機械手臂的衛福部立醫院，也是桃園市除了林口長庚醫院，唯一擁有達文西機械手臂的醫院，上週已進行過三項手術，用於醫治食道癌、大腸癌及肺癌病患。

鄭舜平說，引進達文西機械手臂，象徵桃園醫院急重症醫療更進一步，桃園醫院今年七月獲衛福部評定為「重度急救責任醫院」、八月通過「癌症診療品質醫院」認證，預計二○二○年升級為醫學中心。