〈中部〉學童發揮巧思 多多瓶變「多多琴」

2017-12-05

〔記者蘇孟娟／台中報導〕普通的多多瓶竟可變身成樂器！西屯區大仁國小發揮巧思，教學童利用垂手可得的飲料瓶與竹筷、風箏線，就能製成「多多琴」，雖僅有一條弦，一樣能彈奏音樂，讓學生玩「環保音樂」。

大仁國小包括退休主任邱克能等教學團隊想到學童大多愛喝多多飲料，但飲料瓶頂多回收，很少有人想到如何再利用，決定開發成能彈奏音樂「多多琴」。

眾人找來長竹筷、風箏線及免洗竹筷，把多多瓶當成琴的共鳴箱，長竹筷穿過已鑽孔的多多瓶身成為琴桿，再把風箏線由下往上穿過竹筷上方小孔，用一小截牙籤塞住小孔，同時卡住風箏線成為琴弦；另在共鳴箱與琴弦間放置一小段竹筷成為琴橋後，多多琴就大功告成。

邱克能說，學童能自行彈撥琴弦找音階，找好簡單音階，就能彈奏音樂；琴音的高低取決於琴弦拉的鬆緊度，愈緊音愈高，另琴橋長短也會影響音階高低，均能考驗學生從製作過程認識簡單的科學原理。

多多琴做法簡單、材料來源又容易取得，讓學童開心學製琴，還一起用「多多琴」彈奏「小星星」、「小蜜蜂」等名曲；有學生說，沒想到喝完多多還能彈出音樂唱歌，很有趣；另有人說，以前喝完飲料就把空瓶丟掉，沒想到能再利用，甚至可以用來彈琴唱歌，實在很有環保概念。

校長劉美芬說，多多琴成本不到十元，更重要的是，學童體驗環保及再利用，甚至動腦的創意，讓學生有多元體會與學習。