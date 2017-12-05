〈中部〉打造綠川LOGO 沿線商家期待

2017-12-05

〔記者歐素美／台中報導〕水利局推綠川品牌LOGO，深受矚目，為進一步與周邊業者結合，並委託嶺東大學文化創意研發中心策畫，邀請綠川周邊店家參與綠川LOGO融入商品示範計畫，未來將全面開放，擴大整合藝文、旅遊、食品、服務等產業，無償授權提供商家使用；附近商家對此充滿期待，希望能藉此串聯帶動中區復興。

水利局委託嶺東科技大學文化創意產業研發中心擔任綠川文化品牌策畫團隊，由許哲瑜、郭中元老師領軍，針對綠川視覺形象、提升在地認同與活絡地方等部分進行設計策畫，上月底在中區繼光工務所舉辦「綠川．川游不息」水岸品牌示範計畫說明會。

設計團隊示範將「綠川LOGO」結合「一福堂糕餅」及「陳雕刻手工餅模」，製成「綠川糕點」，除保留傳統綠豆糕特色，更融入具新意的抹茶風味，說明會上相當吸睛。

專案團隊負責人許哲瑜表示，綠川品牌LOGO將朝全面開放、無償授權方式，與綠川周邊商家結合，有意願的商家可與團隊進一步討論，希望藉此進一步吸引遊客消費，尤其中區有很多文創旅店，可與商標做配合；幸發亭蜜豆冰負責人陳薇竹表示，綠川品牌LOGO設計得很有質感，希望藉此串聯商家，將中區帶動起來。

為讓民眾更認識綠川，水利局除規劃綠川LOGO結合商品，明年二月十日並將在市役所舉辦「川游不息」展演，結合多位藝術家的創新作品，展示對綠川的感官體驗。