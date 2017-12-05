〈中部〉人口數差不多、預算比高雄少 原民議員抱不平

2017-12-05

〔記者張菁雅／台中報導〕原住民議員朱元宏四日在總質詢時，拿出數字指出，台中市與高雄市總人口數、原住民人口數差不多，原住民預算卻遠不及高雄市，以一○七年預算來看，台中市預算五億三千九百多萬元，高雄市七億一千一百多萬元，請市長林佳龍多重視原住民。

高雄編逾7億、台中5.3億

朱元宏指出，台中市總人口數和高雄市相當，而台中市原住民有三萬三千多人，高雄市原住民三萬四千多人，人數也差不多；至於原民會編制，台中市三十五人，高雄市三十二人，再以預算來看，台中市明年是五億三千九百多萬元，高雄市卻達七億一千一百多萬元，台中市比高雄市少了約一億七千一百多萬元。

扣除人事費等 僅剩6千萬可用

朱元宏也說，若扣除人事費、機關基本維持費用、補助費用等，台中市原民會可支配業務費僅剩六千多萬元，高雄市則為四億多元，兩者相差七．六倍。

朱元宏同時表示，市長推動「和平專案」，關心和平區建設，但和平區原住民人口僅佔全市十三％，其他二十八區佔八十七％，所以「和平專案」不等於照顧原住民。他也舉出十二件原住民急難救助金延遲發放案件，請市府檢討問題出在哪裡，並請市府從各方面多照顧原住民。

林佳龍：中央補助高雄2.76億 台中8千萬

對此，林佳龍表示，一○七年高雄市原民會預算有二．七六億元是中央補助款，而台中市補助款僅有八千六百萬元，因此若僅計算地方政府編列的預算，台中市預算並未少於高雄市，未來也會逐年增加；另外，市府將召開會議，請各局處集中資源，做重點突破，讓大家更有感。

市府預算未必比高雄少 未來將逐年增加

林佳龍也表示，原住民急難救助金延遲發放一事非同小可，他將了解原因，如果確有行政疏失，一定嚴厲懲處，絕不寬貸。