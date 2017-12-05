〈中部〉鳥居深埋 陸豐國小重建勤學門

2017-12-05

國民政府拆神社改立孔子像

〔記者陳冠備／田尾報導〕彰化縣田尾鄉陸豐國小明年將建校百周年，校方整理校史時發現，校園內曾有神社以及鳥居，可惜二十五年前，因校舍拓寬再鳥居拆除並埋在校園角落深處，目前遺跡已無從可考，校方今年進行校園美化時重建鳥居意象，命名為「勤學門」，祈福莘莘學子。

校舍拓建 鳥居拆除埋校園

陸豐國小在日治時期名為海豐崙國民學校，昭和十年（一九三五年）在校內設置神社，前方約莫十公尺則立有鳥居，國民政府來台後，神社遭拆改立孔子銅像，並在鳥居上加匾改名為「孔園」，直至一九九二年第二校舍拓建，將鳥居遭拆，埋至校園東側底下，地面上現已為遊戲區。

陸豐國小校長周金木表示，去年暑假台南大學台灣文化研究社研究生徐正武到校參訪，表示想看看校園神社，當時他聽得一頭霧水，學校怎麼會有神社？請教資深老師才知孔子雕像基台就是神社遺址，為進一步查證，還在校史室找到八十年前的「海豐崙國民學校寫真相冊」，從其斑白的照片中查證出，神社與繫有注連繩的鳥居在陸豐國小存在的證據。

周金木說，由於明年四月是創校一百週年紀念，校方積極張羅校史文物，發現校友寄來與神社鳥居合照的照片，因此重塑一座有鳥居意象的木造門坊，命名為勤學門，希望讓校友回母校緬懷歷史，也希望繼續祈福莘莘學子。