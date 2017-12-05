〈中部〉師徒制學技 嘉大高中明年招生

2017-12-05

設精緻農觀科和建築土木科

〔記者陳鳳麗／南投報導〕著重師徒制技職教育的私立嘉大高中，獲准設在南投縣瑞竹國中，只設精緻農業觀光科和建築土木科，其中建築土木科以木工為主，是實驗高中課程不受教育部課綱規範，不上數理化課程，以英文和實作課為主，實作就是學生跟著師父習藝，校長柯汝南說，希望學生畢業就有就業能力。

今年八月獲准設立的嘉大高中，是職業類科的實驗高中，首年開精緻農業觀光科和建築土木科各一班，每班僅收廿五名學生，明年三月開始招生，不需要會考成績就可申請甄選。

校區設在竹山鎮瑞竹國中內

這所實驗高中設在南投縣竹山鎮的瑞竹國中校區，瑞竹國中現有四十多名學生，屬縣內偏鄉小校，在縣府教育處和地方的促成下，高中將與國中同校區上課。

課程著重英文和實作

校長柯汝南說，因該校是實驗高中，不受教育部課綱限規範，因此課程可彈性調整，兩個科的學生沒有數學物理、化學課，但商用英文課增至每週十節，營造「英語村」環境。

至於實作課一週在廿節以上，精緻農業觀光科以竹山延正里的果園作為實作農場，建築木工科則在台中的「+家具」進行實作課程，因著重師徒制，木工的實作不只有新創概念，也請檢傳統匠師傳承榫卯家具等技術。

柯汝南也說，昔日台灣習藝出師要三年四個月，學校也希望這兩科學生經過三年的學習就可「出師」，一畢業就有就業的能力，很快地賺到人生的第一桶金。