〈中部〉暌違3年 日月潭復辦跨年煙火

2017-12-05

〔記者劉濱銓／南投報導〕暌違五年，日月潭將復辦跨年晚會！歲末年終，許多人都在計畫要到哪裡跨年，日月潭風景區管理處（簡稱日管處）每年也都有民眾詢問有無跨年活動，今年為刺激潭區觀光，年底也將在潭區水社、伊達邵，舉辦雙主場的「日月潭跨年花火派對」，尤其煙火施放長達八分鐘，要讓遊客重溫最美的潭區跨年煙火。

近年全台瘋跨年，尤其各縣市政府都在比跨年煙火、演唱會卡司等，日管處為避免競逐跨年活動，轉而推廣潭區周邊的魚池鄉金龍山迎曙光活動，讓遊客一邊健行，一邊欣賞山區雲海、曙光，提供不一樣的跨年迎新體驗。

規劃水社、伊達邵雙主場

惟日管處表示，考量中客縮減，為刺激潭區觀光旅遊，今年將重新復辦跨年活動，距離上次跨年晚會已時隔五年，煙火秀也隔了三年時間，此次跨年煙火則特別規劃雙主場，在潭區水社、伊達邵都有音樂表演及煙火秀，煙火施放更是長達八分鐘，相當有看頭。

水社提前展開系列活動

為營造跨年氣氛，水社主場提前在廿三日起就有為期近十天的祈福與音樂活動，白天遊客可在耶穌堂繫上愛心鎖許願，晚間則可聆聽駐唱表演，並將營造耶誕氛圍，盼將活動期間拉長，分流遊客提升旅遊品質。

伊達邵主場則是在跨年夜，將由潭區的街頭藝人擔綱表演，二地同時表演至跨年倒數，再於潭區水面上施放煙火，讓參與的遊客在夜間潭面倒映下，欣賞最美的煙火美景。

日管處也說，此次同樣規劃元旦金龍山迎曙光，讓不同年齡層的遊客都能選擇適合的跨年或迎新活動，而在跨年連假三天，水社地區也有結合在地青農的湖畔市集，讓到此的遊客能體驗在地蔬果農產，品嘗產地直送的新鮮滋味。