〈中部〉為選舉操作空污？ 引爆藍綠互嗆

2017-12-05

〔記者黃鐘山／台中報導〕藍營民代競相砲轟空污改善不力，綠營議員昨在議會直斥國民黨民代搶奪空污大遊行主導權，是為選舉操作空污；市長林佳龍答詢指出，過去長期執政的人是問題製造者，現在加害人反而變成反空污代言人，極其諷刺。

林佳龍：加害人成代言人 極其諷刺

綠營議員江肇國等人在市政總質詢說，民間團體將於十二月十七日在台中與高雄同步舉辦反空污大遊行，但國民黨民代企圖涉入甚至搶奪主導權，將活動做為批評市府的工具，奉勸這些藍營民代不要假關心、真作秀，為選舉才關心空污。

江啟臣、盧秀燕：只會把責任推給前朝

江啟臣反駁說，去年初就簽署「改善空氣品質承諾書」，現在只是延續承諾，反倒是綠營民代如今噤聲不語，只會玩弄前朝、灌水數字；盧秀燕則說，民進黨完全執政這一年多來空氣污染才日益惡化，林佳龍又只把責任推給前朝，市民已忍無可忍，她亦是，因此參選市長。

江肇國等人指出，林佳龍當初在立委上任二二五天就到中火廠勘，二個月後提出空污防制法修法。反觀立委江啟臣、盧秀燕分別在上任一八五七天、五九三九天後，才先後在電業法、空污防制法關心空污，相關發言、臨時提案也僅六次、五次。

藍綠兩相比較，江、盧對空污的關心明顯慢半拍，又大都集中在今年，「這不是為了選舉是為了什麼？」綠營民代也強調，藍營對空污的關心根本只是為選舉而操作。

林佳龍回應，政黨或想選舉的人對反空污大遊行應知所節制，避免反客為主，傷害環保運動的主體性；空污問題是長期累積，過去長期執政的人是問題製造者，現在共犯結構的加害人反而成為反空污代言人，極其諷刺。

林佳龍表示，非常支持且認同民間團體反空污大遊行的訴求，也希望大家踴躍參與，當初市府八十六項空污減量措施，就接受不少民間反空污團體的訴求，所以他相當期待反空污活動成功，並且會全力支持。