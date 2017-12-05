〈中部〉中橫便道野雞車早通行 議員爆單趟500至600元

2017-12-05

洪金福：費用高且沒保障

〔記者張菁雅／台中報導〕聯絡谷關及梨山的中橫台八線臨三七便道，因地質不穩定而管制通行，但原住民議員洪金福四日質詢時指出，早就有野雞車通行便道，從梨山到市區一人單趟五百至六百元，不僅費用高，安全也沒保障，呼籲市府開闢公車路線。市長林佳龍表示，臨三七便道明年六月前可望完工通車，在安全無虞的前提下，將開放中巴上路。

呼籲市府開闢公車路線

洪金福說，九二一地震後，青山上線坍方十一處，青山下線僅供作台電工程便道，在中橫未通、沒有公車行駛下，當地居民為了方便，只好搭乘野雞車，從梨山到市區單趟就要花費五百至六百元，一輛車可載六到八人，和小巴差不多，這種情況行之有年，但費用實在太高，居民一直花高額車資，覺得很冤枉，而且安全沒有保障，希望市府能開闢公車路線，提供居民安全的交通工具。洪金福也表示，中橫封閉十八年，青山上線已慢慢復原，盼市長展現魄力，在任期內讓青山上線通車。

臨37便道 明年6月完工

台八線（中橫）臨三七便道目前由公路總局執行中橫三年十億計畫，針對易發生土石流或地質複雜處興建明隧道，預計明年六月完工。林佳龍表示，臨三七便道工程完工後，市府會在做好安全維護的前提下，開放中巴及不特定對象行駛，管車不管人，方便居民通行，以及觀光客親近山林，營造很好的環境教育處所；他承諾會在安全標準下，逐步開放管制量。

林佳龍：安全許可下 將開放管制量

至於打通青山上線，林佳龍表示，根據衛星拍攝的照片，青山上線已恢復九二一災前情形，其中一公里較嚴重；再依據公路總局資料指出，青山上線有二．一公里全毀，三．二公里半毀，此外若要恢復成為公路水準，路寬必須五．五公尺，而道路要靠山還是靠河邊拓寬，必須進行環評與財務評估，市府持續與中央溝通，兼顧交通與環保，並以科學的態度面對青山上線修復議題。