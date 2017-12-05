〈中部〉便道完工 砂石車照樣進水里市區

2017-12-05

〔記者劉濱銓／南投報導〕近日水里鄉民眾反映，市區還有砂石車往來頻繁，影響居民生活與環境，尤其第四河川局上月就宣稱，疏濬區的砂石便道將在十一月底完工，十二月就不會有砂石車開上省道，但近日還是有砂石車趴趴走，質疑承諾跳票。

民眾指出，上月初水里因砂石車往來省道、市區頻繁，縣議員、鄉民代表為此召開協調會，要求四河局必須儘速將遭梅雨大水沖毀的砂石便道搶通，當時與會的四河局代表，承諾十一月底就會完工，之後市區砂石車的問題就會改善，只是近日仍可見砂石車在省道上往來頻繁，不僅車速快，揚塵空污更是惱人，相關單位應正視並儘速解決。

四河局︰應是成品車非原料車

對此，四河局表示，從信義鄉愛國橋至水里等地的砂石疏濬便道已全線通車，目前正在做路面鋪設驗收，實際上已可通行，而目前疏濬區的砂石也未外運出料，民眾在路上看到的砂石車應是成品車，並非原料車。

車輛進省道 因便橋還需兩天完工

至於砂石車開上省道的情況，推測應是位在砂石便道右岸的砂石場車輛，由於便道位在濁水溪左岸，目前因連接兩岸的便橋尚未完成，才會有部分砂石車仍開上省道，預計過二天便橋完成後，砂石車就能取道砂石便道行走了。

警︰將要求砂石車改走便道

集集警分局說，原則上便道完成後，不論成品車或原料車都應行駛砂石便道，但尚未收到相關單位有關便道修復公文，一旦收到公文， 將要求砂石車改走便道，並加強取締，以維市區環境與安全。