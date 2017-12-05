〈中部〉8農地違規工廠 彰化限20日前拆

2017-12-05

逾期沒自拆 縣府將強制拆除

〔記者張聰秋／彰化報導〕中央政府明定農地違規工廠拆除行動，目前已有部份縣市展開強制拆除，而彰化縣有八家工廠被列入第一波拆除名單，縣府表示，已經明定期限，要求業者在本月二十日前自行拆除，若是逾期沒自拆，將縣府加以代拆。

在農地興建違章工廠由來已久，多年來地方政府為了經濟發展而一再漠視，直到中央決定要施出鐵腕，強力拆除以收嚇阻作用，彰化縣府還提出「五不一絕對」政策，擬以五年輔導期緩衝，此舉又引發環保團體抨擊縣府縱容、劣幣驅逐良幣，「五不一絕對」政策公佈，縣府面臨與中央不同調的壓力和輿論撻伐，目前縣府態度已有轉變，由輔導改為貫徹中央政策，也就是說。去年五月二十日後蓋在農地上的工廠，一定要拆掉。

縣府建設處副處長劉玉平表示，目前被「點名」的八家工廠中，分別在鹿港鎮四家、線西鄉三家、秀水鄉一家，這八家一定都會拆，但其中有兩家土地有部分合法、部分非法情況，針對這兩家工廠，可能以局部拆除方式進行。

劉玉平指出，縣府要求業者自行拆除的公文，目前正在縣內相關局處室跑流程，業者近期應該會收到通知，限期後仍未拆，縣府配合中央政策，會馬上接著拆。

工業用地行情看漲

根據縣府統計，全縣可蓋工廠的丁種建築用地面積共四七○○多公頃，已開發使用近九成，約剩四○○多公頃丁種用地，地政處長劉坤松說，在違章工廠難生存下，業者要永續發展，轉到合法用地是必然，使得丁種用地行情轉熱，以前每坪三萬元到五萬元，目前八萬到十多萬元都有，需求面拉抬行情。

除此之外，目前已有土地仲介業者已誘到商機，趁機推銷工業用地，在網路社群PO網賣工業用地，李姓仲介業者說，北彰化工廠多，鎖定被拆的鹿港、線西和秀水，其鄰近鄉鎮花壇、大村一帶，引起買方注意，預約看土地的來客組，比去年增加一至二成。

花壇鄉五金業者說，縣內能用的地就這麼多，明知工業用地價格變貴了，為了繼續生存，還是只能咬牙買下。