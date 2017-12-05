〈中部〉嘉市規劃電動公車 最快明年下半年上路

2017-12-05

〔記者王善嬿／嘉市報導〕嘉義市推動低碳綠能載具，明年編列三千萬元預算委外營運電動公車，現行三條市區公車路線配合電動公車上路，略為調整後，規劃由十一輛電動公車行駛市區公車，經公告招標，最後有一家業者投標，市交通觀光處代理處長黃緒信昨表示，待這家業者提出班次、站位等營運規劃，如議約順利，明年下半年可上路。

嘉義市區公車目前委由嘉義縣公車處營運，共有一路、六路、七路等三條路線，為提高民眾搭車使用率，公告調整後的三條公車路線，分別為自台中榮總嘉義分院往返嘉義大學蘭潭校區的東西向「中山幹線」（全長九公里）、自嘉縣民雄工業區往返嘉義大學新民校區的南北向「忠孝新民線」（全長八公里），以及蘭潭風景區、垂楊路、林森西路等觀光路線為主的「台灣好行線」（全長二十公里）。

黃緒信表示，電動公車購置費用由業者負責，明年市府編列三千萬元是補貼業者營運及補貼民眾搭車經費；上月二十一日已完成投標業者資格審查，接著進入議約階段，如議約順利完成，初估業者花半年時間購車、安排司機及班次等，最快明年下半年上路。

環保署長李應元肯定嘉市淘汰二行程機車的目標達成率全國第一，他允諾若嘉市到明年二月底達成率達二百％，將補助約一億元，用於發展嘉市公共運輸系統。

對此，市議員王美惠、戴寧昨總質詢時，要求市環保局長張志誠努力向里長、市民宣導，盡力達到目標、爭取中央補助；市議員張秀華建議，嘉市幅員不大，機車族比例高，希望能多補助市民購買電動機車。