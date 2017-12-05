〈中部〉（雲林）日統客運停賣敬老票 暫喊卡

2017-12-05

〔記者詹士弘／雲林報導〕日統客運明年停售敬老票暫時喊卡！日統董事長林義風昨與雲林縣長李進勇、公路總局主秘林福山等人會談，並獲李進勇釋出將與業者面對並改善「補貼」困境善意，同意明年停售敬老票會延後實施。

補貼差額 年虧3千萬

日統公司在雲林高鐵站營運前，年載客量可達九十萬人次，但高鐵在雲林開始載客後，長程乘客遭到瓜分，剩下約七十萬人次，其中老人乘客占乘客數的卅％，公司一年需自行吸收的敬老票優惠差額約三千萬元，由於負擔太重，日統日前公告，明年元月二日後，將取消斗六─台北、北港─台北、四湖─台北、中正大學─台北四條國道路線老人優惠票。

李進勇表示，日統客運是雲林鄉親往來台北重要的交通工具，公告取消老人優惠票，影響老人家的權益；老人優待票早年只占乘客量的五％，在人口老化下，目前高齡乘客已占日統乘客量的卅％，在現行制度下，日統長期自行吸收老人優惠票差額，經營當然會發生困難，官方應與業者共同面對。

中央、縣府 共商解決

李進勇說，公路總局主任秘書林福山與縣府工務處長彭子程溝通時曾表示，不希望看到雲林的老大人乘車優待被取消，「交通部、公總及縣府對日統及雲林在國道客運服務所遇問題會共同協助研議措施，維持雲林往返北部國道客運服務及法定敬老優惠，是與日統共同努力的目標。」

「撐那麼久了，不急在一時。」林義風表示，中央、地方政府有誠意來共同解決，已自行吸收差額那麼多年了，再忍耐一下也沒關係，日統客運也會善盡社會責任，照護長者，明年停售敬老票會配合延後。