〈南部〉南女慶百年 追夢退休師捐畫

2017-12-04

〔記者劉婉君／台南報導〕國立台南女中慶祝創校一百週年，首度舉辦校慶畫展，包括退休老師、校友及眷屬等，共四十二人、展出近五十件作品，其中不乏知名畫家，包括曾為日本首相安倍晉三母親畫肖像的陳香吟及其藝術家父親陳輝東，展出作品市價總值超過三千萬元。其中，退休國文老師江麗香為了一圓少女時期的藝術夢，六十三歲就讀台灣師範大學美術研究所，此次不僅參展並捐出畫作，將成為明年七月完工的圖資藝文館鎮館之寶。

百年南女培育許多優秀人才，昨天開幕的首次校慶畫展，除了陳輝東、陳香吟父女，還有以版畫藏書票聞名的老師黃森灥等在畫壇表現傑出的老師及校友一同參與，也有老師帶著國小的兒女三代同堂共襄盛舉，校方為了此次畫展，不僅加強紅樓展場的保全設備，也為參展的畫作投保，除提供校內師生欣賞，民眾也可在校門口登記、換證後，進入參觀。

退休老師江麗香年輕時就很喜歡繪畫，雖因父母反對無法選讀美術系，但喜愛畫畫的心從未改變，五十歲退休後，為了一圓藝術夢，積極投入各項繪畫技法的學習，曾同時學習水彩、素描與粉彩畫，也多次在畫展中獲獎，六十三歲時考上師大美術研究所，隔年即在國父紀念館舉辦個展，她用作品和精彩的生活，證明「人生隨時都是起點。」此次展出的「如許山色」也是南女圖資藝文館的首件捐贈作品。

南女今年校慶系列有許多第一次，除了校慶畫展，十六日校慶當天，校友會將首度舉辦千人辦桌，還有校友相約回母校野餐，並將第一次頒獎表揚典範成就校友，包括前財政部長郭婉容、台灣第一位女建築師王秀蓮、第一位獲得美國國家物理學會會士的台灣女性︱喬玲麗、國家文化藝術基金會董事長林曼麗、遠東商銀董事長侯金英、成功大學校長蘇慧貞等六人，以歡喜心情為母校慶生。