〈南部〉（台南）寶光聖堂秋季祭天 逾萬道親參加

2017-12-04

〔記者吳俊鋒／南化報導〕南化區的玉山寶光聖堂，昨天舉辦三年一科的秋季大典，立法院長蘇嘉全應邀出席，他轉述總統蔡英文的談話，強調目前政府正在推動改革，難免引發衝突、對立，但宗教力量有助於安定國家、社會，是人心重要的依靠。

蘇嘉全不僅專程前往觀禮，還應邀進入寶光聖堂的無極天母殿祭拜，逾萬名海內外道親參加這場大典，氣氛熱烈，蘇嘉全轉述蔡總統前天下午與一貫道總會各級幹部的談話重點，指出政策改革過程難免影響既得利益者，造成紛爭，而正向的宗教在於前賢提攜後學，強調修為與操守，可以安定國家、社會，是心靈的靠山，讓人民繼續攜手邁進。

蘇嘉全說，秋季大典除了祈福、消災外，也有感恩、謝天之意，保佑人民平安、作物豐收。

位於南化區玉山里的寶光聖堂，不僅為宗教聖地，因建築宏偉，也是知名景點，都在春秋時節舉辦祭典，春季為祖、秋季則是祭天。

秋季大典每三年舉辦一次，旨在發揚「敬天法祖」的傳統精神，透過虔誠、肅穆的宗教儀式，恢弘固有文化思想，也希望喚起人們心中的良善本性。

丁酉年秋季大典在鳴鐘、擊鼓與炮聲中展開，樂手齊奏下，一百二十八名穿著古裝的文武佾生，以及正獻官與監禮、糾儀等人員共同迎神，再上香參拜，過程如同古代朝廷祭天情景，場面壯觀。