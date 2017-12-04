〈南部〉守護黑熊 壽山動物園點亮聖誕燈

2017-12-04

邀請罕見病友遊園

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄壽山動物園昨首度參與「Dreamnight at the Zoo」，邀請罕見疾病朋友與家人參觀動物園，並與台北動物園同步連線舉行聖誕點燈、守護黑熊儀式，傳達保育與愛護地球信念，也提前感受聖誕氣氛。

Dreamnight at the Zoo是全球動物園專為慢性病及身心障礙兒童所舉辦的關懷活動，一九九六年由荷蘭鹿特丹動物園發起，壽山動物園今年首度加入。

觀光局長曾姿雯表示，很感謝台北動物園大力牽線，高雄才能參與這個有意義的活動，並透過北、高兩地動物園連線，舉行聖誕點燈、守護黑熊儀式，希望把保育觀念傳達給罕病朋友與現場遊客，共同為愛護地球盡一份心力。

動物園指出，今年園區特別裝設四公尺高的聖誕樹和大型裝置動物氣球，希望來壽山的大小朋友一入園就能開懷大笑；昨天在南區罕見天籟合唱團美妙歌聲中，聖誕樹首度點亮，果真吸引許多民眾打卡拍照、也順道聆聽黑熊小學堂的精彩解說，發揮動物園寓教於樂功能。

罕病朋友與家人昨搭乘最新的遊園小火車，逐一認識、親近園裡的每一種動物，園方並安排專屬志工進行導覽解說，讓與會者充分感受生命的魅力。

加社群網站 送黑熊明信片

十二月三日適逢野生動物保育日，動物園規劃黑熊保育議題，由黑熊保育員白博元分享黑熊小知識與照養心得，壽山動物園還與台北動物園共同推出聯名款限量黑熊明信片，即日起加入動物園社群網站，即可於現場兌換、送完為止。

壽山動物園現有三隻黑熊，兩公一母，其中最年輕的公熊波比最有名氣，活力也最旺盛，牠去年因為站立被誤會是工讀生裝熊，結果一「站」成名，今年七月還爬進安全通道，事後被罰關禁閉。