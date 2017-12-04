〈南部〉屏農大開專班 南洋姊妹樂學農

2017-12-04

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣農業大學育才觸角今年起擴及新住民，在恆春地區開辦專班，吸引約二十位南洋姊妹加入，她們學習在有限的空間種植盆栽蔬菜、香草，融入居家生活或自營餐飲店，還有人希望未來成為農夫，擁有自己的一畝田。

鼓勵青年從農的屏東縣農業大學已開辦到第三屆，今年八月首次下鄉開辦新住民農業知能培訓班，學員利用週六、日下午上課，完成四十小時課程，近日結訓，學員表示收穫很大。

種山奈、辣椒 入菜有印尼風

來自印尼的馬月娥說，嫁來台灣十八年，已很習慣台灣的生活，也在小學擔任母語教師，屏東是農業大縣，她以前在印尼沒種過東西，透過專班學習後，開始在自家庭院試種山奈、辣椒等，料理時用來拌飯，很有印尼風味，更能和同鄉分享，盼有朝一日能投入農業。

學植物染 社區教做當志工

來台十七年的越南新住民黎氏茂表示，專班學到香蘭等植物栽種技術，也有專業老師指導植物染，利用恆春半島的洋蔥皮來做，學會後還到社區當志工指導高齡者，「很有成就感」。

專班由屏縣瓊麻園城鄉文教協會承辦，副主任趙振英表示，恆春地區新住民約超過五百人，許多新住民身處弱勢，從事服務業比例高，在飯店、民宿打掃，或在洋蔥產期當臨時工，有時一天要奔波三家民宿清潔，真的很辛苦，另有新住民自己開餐飲店、早餐店，農業專班讓她們學會用盆裁種蔬菜，能當食材又能美化環境，最終盼能輔導有興趣的新住民從農。