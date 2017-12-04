〈台北都會〉《北市議員初選》國民黨搶年輕票 每區至少提一新秀

2017-12-04

〔記者蕭婷方／台北報導〕國民黨尋求重返執政，此次目標要搶攻年輕票源，不僅初納三十五歲青年鼓勵條款，並納「排除政二代」條款，盼明年選戰能讓外界對黨耳目一新。目前北市提名策略為「Ｎ+１」，Ｎ就是現任議員，一就是每選區至少要提名一位年輕候選人，黨內各派系積極搶派青年子弟兵攻佔選區，各祭奇招拉攏年輕選民的心，甚至出現馬吳朱郝的代理人之戰。

馬吳朱郝嫡系子弟 上演爭奪戰

北市目前擬定選戰策略，議會提名至少要過半，擬提名三十二席以上；除萬華區新人與現任者共同進行民調，爭取披上藍營戰袍外，其餘選區以「Ｎ+１」提名策略為原則。

國民黨內初估港湖區有四到五席實力，扣除三席現任議員外，郝系大弟子游淑慧、吳系化妝師李明賢與朱立倫外甥蔣豐懋都爭取提名，上演代理人爭奪戰。

游淑慧一路追隨前北市長郝龍斌、曾擔任市長辦公室主任，擬出戰內湖南港區議員。奠基以往八年市政幕僚經驗，游強調知性與專業，目前勤跑鄰里、市場，蒐集在地居民意見。游淑慧說，將結合過去市政經驗，提出專業政策意見，為市政把脈、提出問題解方。

國民黨文傳會代主委李明賢，除在政論節目高度曝光外，近期也積極勤跑基層。至於朱立倫外甥、北市內湖區青工會長蔣豐懋，日前也在臉書上宣布要挑戰港湖區。

目前被歸為馬英九嫡系、馬卸任元首辦公室發言人的徐巧芯，已在松山信義區悄悄備戰，勤跑基層活動，積極與選民互動；近來還利用跑行程空檔，用通訊軟體line與民眾互動，不論失戀、打氣等生活百態都一一回應，每天回應超過百則。徐巧芯笑說，現在年輕選民很少出門，但會在家中使用電腦等通訊軟體，透過通訊軟體互動問候，拉近距離。

大安文山最激烈 估還有3至4席空間

目前新人初選最為激烈的屬大安文山區。藍營預估在該選區有八席實力，扣除現有四席外，還有三至四席空間。主播轉任黨發言人的鍾沛君，也被歸為馬嫡系子弟兵，並確定參選大安文山區議員；而郝龍斌辦公室秘書金大均，也選定大安文山區，常在臉書直播自我推銷。

除黨內大老代理人，台北市議員厲耿桂芳的姪女、年輕貌美的耿葳、已故市議員李新的兒子李柏毅、挺柱的「選美皇后」朱珍瑤等，都已在大安、文山區街頭掛上選舉看板，在各大路口、連接橋樑或商圈向選民燦笑，積極爭取選民的心。

此外，挾著名嘴光環與議題能力，也曾有打選戰經驗的黃子哲，現為立委楊鎮浯的辦公室主任，上屆曾參選港湖區議員，這次則積極經營士林北投區，盼為國民黨拿下一席市議員。