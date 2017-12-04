〈台北都會〉《北市議員初選》民進黨遭疑關注特定人選 資源不均

2017-12-04

〔記者郭安家、鍾泓良／台北報導〕台北市議員選舉進入一年倒數，民進黨士林、北投區，及中正、萬華區新人參選爆炸，扣除要連任的市議員，分別呈現五搶二、四搶一的局面；民進黨台北市黨部主委黃承國表示，今年底、明年初執委會將決定是否各區增額提名一席，按照市議員選舉新人條款，新人與現任市議員比民調，新人民調數字可加權十％，卅五歲年輕新人可再加十％。但不少地方人士也質疑，市黨部「關注」又幫特定新人衝票，成為開缺的搖籃，令其他新秀感覺不舒服、甚至威脅現任議員。

士林北投區 新秀五人搶二席

民進黨士林、北投區初選堪稱爆炸，不僅有現任議員何志偉的大嫂、壹電視主播鍾佩玲接棒參選，立委吳思瑤的地方主任陳賢蔚也接棒參選，此外，目前已有民進黨台北市黨部副執行長趙心瑜、溫泉里里長許智全、台北市牙醫師公會理事陳國棟等五人爭取提名，將和該區四位現任議員搶民進黨六席次。

中正萬華區 四人爭童仲彥席位

由於童仲彥被開除黨籍，中正、萬華區也參選爆炸，包括民進黨前發言人吳沛憶、藝人余天女兒余筱萍、前議員陳嘉銘兒子陳彥承及立法院長蘇嘉全前助理蘇緯政四人表態參選，要搶童仲彥的飯碗。但地方人士透露，台北市黨部、萬華區地方黨部都屬意與總統蔡英文親近的吳沛憶，初選前就投注資源，將讓初選新人難以出線，連三位現任議員都受威脅。

吳沛憶遭質疑受關愛

地方人士指出，吳沛憶及陳彥承的看板已隨處可見，吳沛憶的大型看板更占據西園路廣州街口、桂林路柳州街口等兵家必爭之地，懷疑新人哪來資源？也質疑民進黨市黨部及民進黨萬華區主任紀昱全常帶著吳到處走跳。有議員說，感受黨部對吳沛憶的專注，並不好選；也有議員說，黨部若初選前專注於特定新人，幫忙衝票，會令其他新秀不舒服。

市黨部︰不會介入地方初選

對此，吳沛憶回應，不清楚其他新人與區黨部互動，她曾詢問區黨部建議，但否認市黨部有人帶她跑行程。黃承國則鄭重表示，市黨部不會介入地方初選，也沒有資源，不會集中資源給特定參選人；區主任非市黨部編制，不會約束主任要幫忙誰。但陳彥承說，地方無法干涉市黨部放資源，期望參選人是真心為地方服務，而不只是說說。

另一方面，中山、大同區則有民進黨台北市黨部執行長陳怡君參選，她是在地保安里里長張賦脈之女、民進黨市議員王世堅的樁腳。有熟悉地方人士表示，該區這幾屆選舉都不單純，前立委回鍋、前主委參加初選，如今還有市黨部幹部，認為黨應該是公器，如今變成開缺的搖籃。

大安、文山區已有萬興里里長詹晉鑒表態參加初選，偏綠的無黨籍龍泉里里長龎維良則還在思考參加黨內初選或其他政團，王世堅辦公室主任沈志霖目前還未決定是否參加初選；但有市議員說，如詹晉鑒參選，恐怕會帶動其他新人參選。

松山、信義區較為單純，目前未傳新人參加初選。不過，蕭亞譚說，他去年已退出台聯黨，四月加入民進黨，坦言有支持者勸他選內湖、南港區議員，他勤跑基層盼找回過去的民進黨，等明年一月時代力量推出人選，他有高度興趣參加民進黨初選。