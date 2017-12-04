〈台北都會〉亞太藝術園區沒影 基隆議員開砲

2017-12-04

還要請保全看守 文化局挨罵

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆七堵區工建路的亞太當代藝術園區，多年來地方期盼能開發，成為基隆的「華山文創園區」，但始終沒結果，還要花錢請保全看守，地方盼釋出活化；基隆市文化局長馬嫻育說，市府一直沒放棄，目前有客家電視台將短租三個月，進行地坪整理，土地使用分區變更持續努力中。

亞太當代藝術園區預定地約二公頃，有九座舊倉庫，部分空地長期被貨運業者占用，經多年訴訟，前年勝訴定讞；文化局年編七十幾萬元預算請保全，惹來議員抨擊浪費錢，不如給民間承租。

議員批5年前規劃 如今靜悄悄

議員張耿輝說，市府在一○一年花一百萬元委外做「亞太當代藝術園區規劃設計案」，希望吸引當代藝術家進駐，成為地方特色發展觀光，但歷經三任文化局長、兩任市長，到現在沒動靜，不能換人執政就把案子停了，浪費民脂民膏。

議員楊石城表示，文化局花錢請保全看大門，根本是浪費錢。他建議，看看有無單位要認養，或交給學生、年輕人當室內球場，場地有人用、有人管理，就不用請保全。

文化局：盼藝團運用 洽談不順

馬嫻育說，她自上任後一直思考把閒置土地出租或給藝術團體運用，已有楊麗花歌仔戲團、客家電視台來看過場地；不過，目前洽談不順利的原因，是因為倉儲區土地使用分區變更，土地另一半使用的衛福部不同意，目前協調溝通中，市府並沒有放棄。