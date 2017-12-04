〈台北都會〉羅浮宮專家整形 十三行人面陶罐明亮相

2017-12-04

拆解65片再組合 歷時一個月

〔記者葉冠妤／新北報導〕八里十三行博物館鎮館之寶「人面陶罐」出土六十年，首度進行「微整形」，請來號稱全球最頂尖的羅浮宮文物修復師尼索勒（STÉPHANIE NISOLE）操刀，徒手先將陶罐拆解成六十五塊碎片，再一一拼湊、填補成原貌，讓陶罐紋路看起來更細緻，歷時一個月的修復工作，「人面陶罐」將於明天（五日）亮麗復出！

十三行博物館館長陳春蘭說，距今一千八百到五百年的十三行遺址當中，「人面陶罐」是最完整的出土文物，也是全球唯一擁有人臉的史前陶罐，陶罐上微凸眉毛、細長雙眼、高挺鼻梁和微張嘴角，搭配雙耳，維妙維肖的表情，展現十三行人精湛的製陶技術與創造力，在二○○六年依據文化資產保存法指定為國家重要古物。

出土時也是由碎片重組

陳春蘭表示，六十年前「人面陶罐」出土時是一塊塊碎片，經重組後才成為完整陶罐，今年博物館進行例行檢視時發現，早期修護所用的黏著劑及石膏等填補材，已出現劣化現象，陶罐黏劑縫隙間也染了塵垢，於是與中央研究院合作，邀請法國羅浮宮著名的文物修復師尼索勒來台參與修復工作。

淡化碎片紋路 大工程

陳春蘭說，修復過程繁複且細瑣，尼索勒先將「人面陶罐」打回原形，重新拆解成原本的碎片，以刷具清理陶面，再徒手將這六十五塊碎片一一拼湊成完整陶罐，「將碎片組起來，是一大工程，需要極高的專注力與精準度。」此外，還要淡化碎片黏起後的紋路，尼索勒耗費好幾天才調製出與陶罐相似的顏色，而最新技術與材料，也讓拼接的紋路細緻許多，修復後的「人面陶罐」更加容光煥發。

陳春蘭強調，文化資產的保存與維護是博物館的重要任務之一，「人面陶罐」將在五日重新亮相，館方也製作了3D立體複製品，民眾可直接觸摸，同時開發原比例與縮小版的複製品、巧克力禮盒、存錢筒、鑰匙圈等，都是值得收藏的紀念品。