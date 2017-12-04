〈台北都會〉宜蘭電競闖關答題 學科學習變有趣

2017-12-04

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣政府今年辦理「第一屆PaGamO競賽」，參加對象為縣內國中小五到九年級學生，計有五千多人參賽，選出六百多人昨進行決賽，教育處長簡菲莉指出，PaGamO利用電競遊戲，在線上提供各科目的學習題目，讓孩子藉由答題攻城掠地，達到寓教於樂的目的。

首屆PaGamO競賽 600多人昨決賽

宜蘭縣從一○五年起透過「快樂ｅ學院平台」介接「PaGamO遊戲學習平台」，讓全縣四萬多名國中小師生透過單一帳號簽入，享受平台上免費的學習資源。

教育處於十月十八日辦理PaGamO競賽初賽，五千多名參賽者中有六百多人進入昨日在礁溪國中舉辦的決賽，該競賽透過電競方式，讓孩子學習國、英、數等各科目知識。

宜蘭第一屆PaGamO競賽是以PaGamO遊戲學習平台，針對參賽年級前一學年範圍（包含國、英、數、自、社等五科目），透過答題攻佔土地方式，最終取各年級總積分（答對題數三十％＋領土數七十％）最高的前一百名參加個人決賽。

國中則另辦理團體賽，每校七至九年級各推派一組三人組隊參賽，各組前八名可獲得獎狀及獎品；宜蘭縣政府教育處指出，PaGamO平台結合遊戲與教育，以線上遊戲結合解題，提供反覆練習及回饋互動的機制，讓孩子在電競闖關過程獲得成就感，在過程中培養合作及溝通與協調能力，讓學習在答題攻城掠地、保衛領土的激烈遊戲中，變得有趣，使孩子愛上學習進而能主動完成學習。

簡菲莉說，學生都非常喜歡這種遊戲模式的學習，透過辦理競賽，可以讓更多孩子接觸平台，線上學習是未來的趨勢。

礁溪國中黃姓學生表示，平常就愛打電玩，用電競方式鼓勵學習，非常吸引他，也有助於提升對各學科的興趣，是很有吸引力的比賽。