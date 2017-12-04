〈台北都會〉親子收割「玉里熊讚」彩稻 「黑寶」助陣

2017-12-04

〔記者花孟璟／花蓮報導〕舊名「璞石閣」的花蓮玉里鎮，慶祝「玉里」地名滿一百年系列活動，今年八月以「花蓮二十三號彩色米」，由農民在源城里的稻田用秧苗作畫，種出「玉里熊讚」吉祥物圖案，稻子最近成熟，鎮公所昨天舉辦「玉里熊讚放寒假」親子割稻趣，由青農謝銘鍵帶遊客下田割稻，東部台灣黑熊教育館的吉祥物「黑寶」，也來替黑熊同伴「讚聲」。

青農介紹 盼全世界看見玉里

從玉里興農橋上往南看，大片金黃色的稻浪中，以紫稻品種種成的「玉里熊讚」彩色米田，面積一．五公頃，玉里熊讚拿著鋤頭、旁邊還有「米倉」、「玉里100th」等字樣，隨風擺動的稻浪讓玉里熊讚「好像在稻田奔跑」！

熊讚割稻日天氣晴，就讀玉里鎮大禹國小三年級的陳妍綾開心地說：「第一次割稻好好玩！」她和媽媽一起下田，穿著粉紅紗裙的小女孩頭一次戴粗棉手套、拿鐮刀割稻，十分新鮮。她說，終於知道「割稻不是容易的事」，覺得農夫真辛苦。

而休息時間除了品嘗清涼「米苔目」，體驗「吃割稻飯」，每人還獲贈一包玉里米、玉里麵體驗券，收穫滿滿。

自稱「全台灣最年輕、最帥氣的農夫」的謝銘鍵，示範割稻、打穀，他說，透過有趣的方式介紹台灣農業之餘，更希望「玉里熊讚」稻米彩繪創造觀光效益，讓更多人認識玉里好米，讓全世界看見玉里。

收割紫米將包裝成「玉里熊讚米」

鎮長龔文俊也邀請台灣黑熊保育協會的「東部台灣黑熊教育館」吉祥物「黑寶」，擔任活動親善大使。龔文俊說，收成的紫色米也是香米品種之一，將包裝成「玉里熊讚米」來行銷，由於產量不多，將作為玉里鎮舉辦觀光活動的「神秘小禮物」，以推廣玉里特色。