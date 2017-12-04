〈北部〉新品種黑豆豐收 頭份將開發養生品

2017-12-04

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕配合行政院農委會農糧署的「大糧倉計畫」，苗栗縣頭份市農會也積極推動輔導黑豆產銷班，除了添購全縣最完整的黑豆產製農用機械，今年更以技術移轉方式，向台南農改場購入「台南十一號」青仁黑豆豆種，試種成果良好，目前已進入採收期，預期每分地約有三百公斤產量，未來盼擴大耕作，並開發價值更高的黑豆養生產品。

頭份市為苗栗生產黑豆重地，去年耕作面積為一百一十五公頃，今年則再增加三十九公頃，增幅達百分之五十一。

頭份市農會推廣部主任蕭鎮林表示，過去栽種多以台南五號黃仁黑豆為主，適合醬油加供使用，而這次新引進的台南十一號青仁黑豆，不僅顆粒較大，也較具抗病性，豐產又有抗氧化效果，適合加工製成養生產品，未來會積極輔導農友，於二期稻作田轉栽種黑豆，如此不僅可以讓農地有效利用，同時也能增加農民收益。

頭份市農會雜糧產銷班班長林信龍也強調，頭份黑豆產銷班具備全縣最完整的農用機械設備，從播種、用藥、耕作採收、到後期的集中乾燥、分級、包裝等都有機械化設備，減少過去人力耕作耗時費工的情形，也明顯看到產量及品質的提升。

農糧署北區分署副分署長陳吉成表示，頭份栽種黑豆品質佳，今年引進新種黑豆，目標是要發揮更大的黑豆產值，除了原本適合醬油加工的台南五號及適合做成黑豆粉的台南三號外，台南十一號亦可製成黑豆爆米花、黑豆包子及其他保健養生產品；另外，也會輔導農會與新竹醬油廠商契作生產，並導入產銷履歷，不但讓未來農民收入更有保障，也可提供民眾安心採買的管道。