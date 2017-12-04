〈北部〉聽障服務人群 郵務士賴政鴻獲表揚

2017-12-04

〔記者張勳騰／苗栗報導〕十二月三日為「國際身心障礙者日」，苗栗縣政府昨天首度表揚傑出身障人士暨身障者家庭照顧者，其中卅八歲的賴政鴻，先天聽力障礙，求學過程備極難辛，但他奮發圖強考取郵務士，服務人群；七十七歲的黃韞添照顧身障的女兒五十多年，還要照顧中風的太太，他都親力親為，從不喊苦。

苗縣首度表揚傑出身心障、家庭照顧者

苗縣府首度頒獎表揚傑出身心障礙人士等，昨天由苗栗縣長徐耀昌、苗栗縣肢體傷殘自強協會理事長王封台等人頒獎表揚，徐耀昌期勉身心障礙朋友，能走出戶外，迎向陽光，自立自強。

賴政鴻三歲時發現聽力障礙，六歲才戴上助聽器，他在家人的愛中成長，不向命運低頭，高中畢業後開始求職，卻因聽力障礙受挫或只能做些粗活，因此發憤圖強考上中華郵政的郵務士，服務人群。

賴政鴻工作十年前年曾獲模範勞工、去年獲傑出郵務士及今年再獲傑出貢獻獎，他說，人不能因自身的障礙而喪志，反而要靠自己的力量突破困境。

這次表揚十五位身障者家庭照顧者，住獅潭鄉七十七歲的黃韞添，是今年唯一的身障者家庭照顧者男性受獎人，他的女兒從小就智能障礙，行動緩慢；他的妻子因中風及失智症已九年。

黃老先生平日忙於農務，經濟來源仰賴老農、女兒身障津貼及兒女不定期生活費資助，他獨自照顧妻女的生活起居，除料理三餐、把屎把尿、就醫複診，還要抽空幫中風妻子按摩，減緩肌肉萎縮，從不喊累。

昨天受表揚的傑出身心障礙人士為劉安華、李湘亞、陳裕炫、邱仁泉、林苗法、賴政鴻、呂萬春、王亨仁、楊玉凡、范玉棠。

身心障礙者家庭照顧者為羅鍾美菊、石秀英、許惠珊、黃月雲、林淑櫻、胡桂英、溫美秀、黃韞添、江美智、劉彭菊蘭、黃安緎、羅秀鳳、郭秋蘭、廖喜妹、鍾秀英。