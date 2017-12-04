〈北部〉41年新竹棒球場 獲前瞻6億重建

2017-12-04

〔記者洪美秀／竹市報導〕使用已四十一年的新竹市立棒球場，經市府向行政院爭取納入前瞻基礎建設計畫，獲中央核定補助六點一三五億元經費重建，不僅是教育部體育署第一個核定的前瞻計畫案，也是市府爭取前瞻計畫，目前獲核定單筆最高金額，市府已將墊付案送市議會審議，只要議會通過，就可執行相關統包招標作業，目標明年底完工。

墊付案送審議 盼明年底完工

市府教育處體健科表示，此案總經費八點七六億元，中央核定補助七成、約六點一三五億元；地方自籌三成、約二點六億元，市府將以停管基金支應。墊付案經市議會通過，就會進行統包招標作業，包括執行設計、拆除舊球場及新建工程，如果順利，希望明年底完工。

新竹市立棒球場一九七六年啟用，因老舊、耐震係數不足，加上場地不平整及廁所、球員休息室、球場燈柱規劃設置不佳等問題，被球迷、球員詬病多年。

市府去年九月啟動市立棒球場新建工程計畫，獲教育部核定一千六百五十萬元進行可行性評估和綜合規劃，對於獲得中央核定補助六億多元，有信心改造為高水準的比賽場地。

新竹市長林智堅說，市立棒球場新建工程會拆除內野觀眾席、調整球場燈柱及建置外野大螢幕，並整修外野觀眾席，且會規劃設置完善的球員空間，如休息室、復健室、牛棚練習區等，提供職業級比賽環境，並設置商業空間服務球迷。

新建工程也會一併設置地下停車場，規劃三百個以上汽車停車位，並視情況轉換為約兩千個機車格，加上民富立體停車場兩百四十個停車位與周邊其它車位、配合交通動線規劃，將可維持球賽期間的交通順暢。

教育處表示，新竹市立棒球場有一萬個觀眾席位，曾創下平均觀眾人數七千一百四十三人紀錄，今年四月初總統蔡英文曾獲邀到棒球場了解現況，允諾只要棒球場新建完成會來開球，一起與球迷見證新球場的誕生。