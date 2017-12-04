〈北部〉11歲女童爬刀梯 晉陞法師

2017-12-04

兩男童也成功登頂

〔記者李容萍／大溪報導〕大溪聚寶宮昨舉行「道教法師授職陞職進陞法會」，架設卅六層刀梯、約六層樓高，有廿人報名挑戰，其中三名年僅十歲、十一歲的小朋友最吸睛，全國道教法師總會常務理事蔡光榮的十一歲女兒甘淳仰第一次挑戰爬刀梯，現場頒發法師執照給女兒，傳為佳話；十歲的張益銓、十一歲楊淳善是第二次穿上法師袍，他們分別揹著文昌帝君神尊、法器等踩上刀梯，全場歡呼鼓掌，為光著腳丫晉升小小法師的三人加油打氣。

就讀國小四年級的甘淳仰，曾兩次跟著父親觀摩「道教法師授職陞職進陞法會」，個性獨立的她，心想爬過刀梯就像「轉大人」，會變得勇敢、不怕困難，因而主動向父親提出報名爬刀梯；同樣就讀國小四年級的楊淳善，是第二次挑戰爬刀梯，昨天上午風勢強勁，過程中他抓緊扶手往上爬；就讀國小三年級的張益銓，常跟著擔任聚寶宮住持的阿公張文啟到宮裡服務神明，昨天他揹著文昌帝君神尊愈踩愈順，很快就攻頂。

博士寫論文 親身體驗

在南開、雲林科技大學任教的雲林科技大學設計學博士張敦智正籌備道教科儀等研究論文的資料，原本到場觀摩，為求親身體驗，也硬著頭皮、抱著「上刀山、下油鍋」的緊張心情爬上刀梯，完成挑戰後，深覺爬刀梯是潛能發揮，以後沒什麼好害怕的了。

蔡光榮說，要登刀梯得淨身、吃齋，道教講究忠孝節義，因此勉勵授證法師謹遵道教紀律，誠心為人群、為社會國家奉獻，才是替天行正道。