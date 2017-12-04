〈北部〉復興新溪口吊橋 12月22日試營運

2017-12-04

成人票每人100元 優待票70元

〔記者李容萍／復興報導〕復興區全長三○三公尺的新溪口吊橋及步道改善、排水工程已完工，復興區公所廿二日將舉辦區試營運日，由區內十個里辦公處各受理五十位里民搶先體驗，為明年一月十三日的溫泉嘉年華開幕活動暖身。

公所也敲定新溪口吊橋的收費標準為成人票一百元、優待票七十元，在角板山公園設置售票亭，採單向通行至羅浮，單日限額四千八百人次，且由接駁車接送，以避免北橫公路車潮壅塞。

全長303公尺 走起來有律動感

復興區長曾志湘表示，新溪口吊橋長三○三公尺、寬一．二公尺，形狀為吊床式，標高介於二五二至二七五公尺間，兩側拉高成Ｍ字形，行走其間有律動感、會很刺激。

市長鄭文燦多次踏勘表示，新溪口吊橋比屏東山川琉璃吊橋二六二公尺還長，市府有信心，新溪口吊橋啟用後，可打造出「台北有一○一，復興有三○三」的響亮口碑；而新溪口吊橋連接角板山與溪口部落，與小烏來風景區連成一條旅遊動線，預期將帶來更多遊客，帶動觀光收益。

復興區公所秘書陳平中表示，新溪口吊橋和羅浮溫泉明年一月十三日同日啟用，有鑑於多年前小烏來風景特定區天空步道剛啟用時，北橫公路假日塞車，公所已委外租賃公司增開角板山與羅浮端的交通接駁車，並在遊客集中時段加開班次，以輸運遊客。

明年初開放官網預約購票

另外，考量新溪口吊橋每十五分鐘一百五十人次的承載重量，公所規劃明年初在公所官網上線，方便遊客利用網路預約新溪口吊橋的購票。