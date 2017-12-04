〈北部〉公共化幼兒園 桃園拚3年增6千名額

2017-12-04

含括公立及非營利幼兒園

〔記者陳昀／桃園報導〕市長鄭文燦昨天出席市立南崁幼兒園園慶時表示，南崁幼兒園是桃園市首座「綜合性的全齡型幼兒園」，市府將以類似型態持續增設公共化幼兒園（含公立、非營利），希望未來三年可達到增加六千個公共化幼兒園名額的目標。

南崁幼兒園整併原本的蘆竹幼兒園南興分班、五福分班，今年初完工、八月開辦，是桃園市首座「綜合性的全齡型幼兒園」，涵蓋招收三至五歲幼童的幼兒園、二歲幼兒專班及照顧○至二歲幼兒的公設民營托嬰中心，還有活動中心。

市府教育局指出，桃園市公共化幼兒園據點數約占總幼兒園據點數卅五％，但招收名額僅占總招收人數廿一％，為擴大教保公共化供應量，正持續盤整學校餘裕空間、公有土地及新建設施，積極納入幼兒園，同時增加公幼、非營利幼兒園。

鄭文燦表示，桃園市的公共化幼兒園每年至少增加一千兩百個名額，今年已增加一四八六個名額，一○七學年度預估還能增加至少一二九四名，至一○九學年度，總計能增加超過兩百班、六千個名額，落實教保公共化。

鄭文燦指出，由於新建幼兒園設施需要時間，但幼兒就學需求持續增加、無法等待，市府一○七學年度起實施幼兒就學補助向下延伸至四歲，四歲、五歲幼兒都能享有公幼免學費、私幼每學期一萬五千元補助，預估四歲就學率能從七十九％提升至九十％以上。

鄭文燦表示，南崁地區年輕家庭多，不受少子化影響，市府正規劃外社幼兒園、大竹幼兒園，並計畫在南崁、內厝、大竹建置親子館；蘆竹圖書分館也將加設「兒童圖書館」，目前正在改裝。

他說，蘆竹國民運動中心用地已遷至五福游泳池旁，原先的預定地北區兒童之家將發展為「南崁兒童藝術村」，做為親子學習推動場域；此外，五福國小預定地明年進行土地重劃、後年籌備設校。