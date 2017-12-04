〈中部〉經典玩具特展 參觀者看見童年

2017-12-04

〔記者蘇孟娟／台中報導〕尪仔標、舊汽水瓶，不只是懷舊老玩具，更裝載不少人的童年。文化部文資局三日起推出「台灣經典五十年好玩具」特展，展出包括尪仔標、舊布袋戲偶等懷舊玩具，勾起不少人的童心，甚至「看見童年」。

特展即日起到明年一月二日在台中文化創意產業園區推出，市長林佳龍也受邀頒發「社會貢獻獎」給創作出「大嬸婆」、「阿三哥」的資深本土漫畫家劉興欽，並表示，台中市即將興建國家漫畫博物館，盼能典藏劉興欽的作品。

八旬仍創作不輟的劉興欽說，他主張課本像漫畫、漫畫像課本或課本像玩具、玩具像課本，讓小孩子喜歡、寓教於樂，才是最好的教育方式。

林佳龍提及自己的童年玩具記憶說，到現在還記得童年時自己做竹筷槍，還有草編動物等，在自己動手做的年代，大家都已有「創客精神」。他強調，玩具能玩到歷史文化、甚至科學，是真正寓教於樂的工具，更是文創產業，將鼓勵學校戶外教學多帶學童認識玩具產業的文創能量。

特展昨日開幕，展出包括經典懷舊玩具、熱門當紅玩具及創新趨勢玩具，經典懷舊玩具區吸引不少童心未泯的成人參觀者，有人指著好久不見的尪仔標，向子女解說「甩牌」、「奪牌」玩法；還有老汽水瓶，甚至單調色彩的復古「大富翁」等，都讓大人觀眾興奮搶拍，直說「好像重新看見童年」，神情比小孩子還興奮。