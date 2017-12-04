〈中部〉二期稻轉種大豆 沿海稻農收益增2倍

2017-12-04

〔記者陳建志／台中報導〕市府農業局為解決公糧不再收購再生稻問題，前年開始鼓勵海線農民將二期稻作轉種大豆，今年耕種面積增加到一○八公頃，收穫的非基改大豆，除製作豆腐、豆漿、豆花外，今年更開發白、赤、黑米等三款味噌，十二月底前將在各通路販售。農業局長王俊雄表示，轉種大豆每公頃收益從再生稻約四、五萬元增加到十五萬元，希望吸引更多農民加入轉作。

市府前年開始鼓勵農民將二期稻作轉作非基改大豆，已在大肚、龍井、大甲、大安、外埔等區進行契作，契作面積達一○八公頃，市府除繼續補助種子、農藥及肥料資材外，並延續去年以重量、含水率、夾雜率、濁度等指標，建立分級收購模式。

市府表揚契作產量前三名

今年契作大豆陸續採收，農業局昨頒獎表揚契作產量優勝前三名，李淵鵬、李安祥父子以每分地收成三百七十七公斤拿下第一。種稻多年的李淵鵬說，前年在市府輔導下，將二期稻轉種大豆，雖比二期稻要付出較多心力，但實質獲益不錯。

今年收成的大豆，除生產製作豆漿、豆花、豆腐外，更開發白、赤、黑米等三款味噌，月底陸續在網路平台、高速公路休息站等地上市，希望大家多支持國產、安全的大豆製品。

農業局長王俊雄表示，台灣目前自產的大豆僅約一％，其餘都靠進口，仍有很大的發展空間，強調農民過去種二期稻，每公頃收益約四、五萬元，轉作大豆後，每公頃收益可達十五萬元，且藉由水、旱田輪作，更能解決福壽螺危害，提升土壤肥力，歡迎更多農民加入轉作大豆行列。