〈中部〉70公頃公設綠地變建地？都發局澄清

2017-12-04

解決保留地閒置 都發局：僅7.79公頃變更

〔記者張菁雅／台中報導〕市府專案檢討公共設施保留地，預計可解決全市近四百七十公頃公設保留地閒置問題，外傳其中七十公頃將變更為住宅區，都發局澄清僅有七．七九公頃，並強調，經跨區重劃後，將開闢四十二處、共十三．三八公頃的公園、兒童遊樂場及綠地，讓市民享有更多開放空間。

台中市部分公共設施保留地長達五十餘年未開闢、也未徵收，不但土地無法善加利用，更嚴重影響地主財產權，市府正辦理公共設施用地專案檢討。

最近外界卻傳出有七十公頃的公園、兒童遊樂場用地，將被變更為住宅區。例如，南屯區楓樹里兩塊公園用地將變更為「住二之二」用地，讓附近居民很憤慨，台中市楓樹腳文化協會創會理事長江鳳英指出，居民一直期盼公園能早日完成，尤其近年來當地人口增加，公共設施已不足，不該再把公園變成建地。

透過專案檢討 獲42處13.38公頃綠地

都發局指出，這次專案檢討預計可解決全市近四百七十公頃公共設施保留地，讓土地不再閒置，包括以個別變更的土地面積六十二公頃，由主管機關編列預算辦理徵收的面積五十公頃，其餘三百五十八公頃將辦理跨區市地重劃，其中十二處公園及兒童遊樂場保留地，面積共七．七九公頃，變更為可建築用地，讓地主能透過跨區重劃方式獲得補償。

都發局也說，變更為建築用地的七．七九公頃土地，已長達五十年未徵收與開闢，可說是「看得到卻用不到」的公園，透過專案檢討，卻能實質開闢四十二處，共十三．三八公頃的公園、兒童遊樂場及綠地；另外，若再加上停車場、國中小及社會福利設施用地，則可開闢約一百四十公頃的公共設施，可望大幅提升鄰里生活環境品質。